В Иннополисе представили новые разработки для «Газпрома»

Фото: Инна Серова

На проходящем под председательством президента Республики Татарстан Рустама Минниханова совещании «О перспективных направлениях развития сотрудничества ПАО «Газпром» и предприятий Республики Татарстан» Университет Иннополис представил разработки, выполняемые по заказу ПАО «Газпром».

В частности, президенту Татарстана и заместителю председателя правления ПАО «Газпром» Виталию Маркелову продемонстрировали проекты геомеханического моделирования, применяющегося при разработке новых месторождений газа, и интеллектуальной системы сопровождения технического диагностирования технологических трубопроводов и магистральных газопроводов.

Ранее «Реальное время» писало о прибытии Виталия Маркелова в Казань для обсуждения перспективных направлений развития сотрудничества между ПАО «Газпром» и предприятиями Татарстана.