В Белгородской области из-за атаки ВСУ без света остались более полумиллиона жителей
Столько же — без тепла, еще 200 тыс. человек — без воды
Ночью Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по инженерной инфраструктуре Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В результате без электроэнергии остались 556 тысяч человек в 6 муниципальных образованиях.
— Без тепла — почти такое же количество, в первую очередь это 1920 многоквартирных домов. Почти 200 тысяч человек без воды и водоотведения, — рассказал глава региона.
На данный момент идет подключение резервных мощностей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».