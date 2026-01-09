Российские войска в ответ на атаку Киева по резиденции Путина нанесли удар «Орешником»

В результате были поражены производство БПЛА, которыми Киев атаковал резиденцию, а также объекты энергетической инфраструктуры

В ночь на пятницу Вооруженные силы России в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине, сообщило Минобороны.

Было применено высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник».

В результате были поражены производство БПЛА, которыми Киев атаковал резиденцию Путина 29 декабря, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК. Все цели достигнуты.

Денис Петров