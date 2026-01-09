Новости происшествий

15:58 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina

16:51, 09.01.2026

Это уже пятый танкер, взятый под контроль властями США

Береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina
Фото: Nik Shuliahin на Unsplash

Береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina возле острова Тринидад (Республика Тринидад и Тобаго). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой американских властей.

Танкер осуществлял рейсы в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора.

Это уже пятый танкер, захваченный властями США. В их числе и танкер «Маринера», который плыл под государственным флагом России. Сегодня стало известно, что США освободили двух российских граждан задержанного судна.

Денис Петров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем