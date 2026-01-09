Береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina
Это уже пятый танкер, взятый под контроль властями США
Береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina возле острова Тринидад (Республика Тринидад и Тобаго). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой американских властей.
Танкер осуществлял рейсы в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора.
Это уже пятый танкер, захваченный властями США. В их числе и танкер «Маринера», который плыл под государственным флагом России. Сегодня стало известно, что США освободили двух российских граждан задержанного судна.
