С начала года в Татарстане выявили почти 300 пьяных водителей

За нетрезвое вождение можно лишиться прав на два года, при повторном нарушении грозит лишение свободы сроком до трех лет

Фото: Реальное время

С 1 по 8 января на дорогах Татарстана выявили 299 пьяных водителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Там напомнили, что за нетрезвое вождение или отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 45 тыс. рублей, при повторном нарушении — лишение свободы сроком до трех лет. Кроме того, по решению суда может быть конфисковано транспортное средство.

Напомним, в 2025 году на дорогах Казани по вине пьяных водителей погибли три человека.

Денис Петров