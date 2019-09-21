За проект строительства второго этапа БКК заплатят почти 50 млн рублей

На проектно-изыскательские работы для строительства второго этапа Большого Казанского кольца (БКК) длиной 1,3 км из бюджета Татарстана выделят 49,9 млн рублей. Речь идет об участке дороги от улицы Борисковской до Технической в Приволжском районе Казани.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Аукцион состоится 10 октября.

Согласно техзаданию, исполнитель должен провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию и смету для строительства шестиполосной дороги.

Работы необходимо выполнить до 7 апреля 2020 года.

Напомним, строительство 800-метрового участка БКК от улицы Булатова до улицы Борисковской стоимостью 2,3 млрд рублей началось этим летом. Ввод дороги в эксплуатацию планируется осуществить в третьем квартале 2020 года.