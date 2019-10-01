«Ветераны труда» и дети войны — коммунисты Госсовета наметили задачи

Хафиз Миргалимов усомнился в существовании гражданского общества в России

От скандалов к делу пытается перейти фракция КПРФ в Госсовете Татарстана. Сегодня коммунисты дали пресс-конференцию о плане и ключевых направлениях своей работы в республиканском парламенте в свете послания президента республики. О списке первоочередных задач, как их понимают депутаты, предложениях коммунистов, которые были реализованы не ими, и тактике, которую они наметили для себя в обновленном парламенте, — в материале «Реального времени».

«А где гражданское общество?»



На встречу с журналистами от шестерки коммунистов-депутатов Госсовета РТ шестого созыва пришли четверо — руководитель фракции Хафиз Миргалимов, его зам Артем Прокофьев, координатор Фадбир Сафин и Александр Комисаров. Пресс-конференция началась с выступления лидера фракции, и поскольку говорил он прописные для товарищей истины, слегка запоздавший Прокофьев большую часть этого времени вел переписку в телефоне, а Комисаров изучал то ли бумаги, то ли сообщения в своем гаджете.

Хафиз Миргалимов традиционно поблагодарил избирателей, отметив особую поддержку, оказанную КПРФ жителями Альметьевска, Бугульмы, Пестречинского, Высокогорского и Тюлячинского районов. И обещал как можно скорее заняться наказом, полученным от жителей Пестрецов:

— Шесть километров дороги от Пестрецов до М-7 — как после бомбежки. Мы обратимся в соответствующие министерства и ведомства, эту дорогу надо делать!

А потом с неожиданной стороны напомнил о рекомендации президента депутатам больше работать с институтами гражданского общества:

— Слушайте, а где это гражданское общество? Оно в процессе становления. У нас созданы некоторые общественные организации, но я не вижу, что они играют весомую роль. Как руководитель отделения партии, как гражданин, как избиратель я этого не вижу. Это зачатки становления гражданского общества.

Хафиз Миргалимов: «Слушайте, а где это гражданское общество? Оно в процессе становления. У нас созданы некоторые общественные организации, но я не вижу, что они играют весомую роль»

Предложил Миргалимов и нечто революционное:

— Отношения с федеральным центром, конечно, надо изменить. Они должны стать более доверительными, финансово и экономически более эффективными!

Дело Ленина-Сталина

Руководитель фракции КПРФ вспомнил о предстоящем праздновании 100-летия ТАССР, заявив, что без Ленина республики бы не было. Рассуждая о праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и роли в ней великого советского народа, помянул при этом Сталина. А потом подробно остановился на проблеме отсутствия в нынешней России социальных лифтов для молодежи, существовавших во времена СССР.

Миргалимов пообещал побороться за возрождение института распределения, который при социализме гарантировал выпускникам вузов работу хотя бы на три года, снижение платы за обучение и увеличение количества бюджетных мест.

И резко прошелся по ситуации с финансовой доступностью спортивных сооружений для малообеспеченных слоев населения:

— Спортивных объектов стало много, но… Поднимите, пожалуйста, руки, — обратился он к журналистам, — кто занимается ежедневно спортом? Даже здесь таких нет, а что говорить о менее обеспеченных! Что-то я по вечерам спортсменов-любителей не вижу.

Рассуждая о праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и роли в ней великого советского народа, руководитель фракции помянул при этом Сталина. Фото Максима Платонова

В числе задач для фракции КПРФ ее руководитель также назвал решение вопроса о соотношении платных и бесплатных услуг в здравоохранении (то есть уменьшении объема платных), вопроса о стоимости проезда в общественном транспорте (которую коммунисты считают завышенной), о финансовой доступности детского отдыха в оздоровительных лагерях и жилья, о давно обещанном, но так и не появившемся социальном арендном жилье.

А еще в качестве конкретной задачи указал… отмену тендеров на поставку питания в школы. Миргалимов сослался на слова знакомого директора школы из глубинки о том, что местная экологически чистая и свежая продукция не доходит до школьной столовой, а ее поставщики не могут заработать, потому что тендеры выигрывают чужаки, которые не сильно заинтересованы в качестве.

«А медали не дали»

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Хафиз Миргалимов перечислил законодательные инициативы, с которыми в ближайшее время планируют выступить коммунисты в парламенте.

Первая — упростить порядок присвоения звания «Ветеран труда», чтобы открыть доступ к льготам добросовестно трудившимся, но не заработавшим правительственных наград и грамот пенсионерам.



Фадбир Сафин: «133 рубля в день у пенсионера — что это такое вообще? Это абсолютная бедность, такие цифры рисовать нельзя!»

— Ко мне приходят на прием люди со стажем 40—45 лет и говорят, что для получения звания ветерана нужны грамота и медаль, которых у них нет, а некоторые ветераны в жизни палец о палец не ударили. Обидно же, — заявил первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ.

А Фадбир Сафин дополнил — сказал, что коммунисты будут добиваться скорейшего принятия закона о детях войны, которые сейчас уходят из жизни вслед за ветеранами, так и не получив заслуженных льгот, и увеличения прожиточного минимума для татарстанских пенсионеров. Для наглядности он предложил поделить 8232 рубля пополам — половину положил на оплату «коммуналки», а половину разделил на 31 день:

— 133 рубля в день у пенсионера — что это такое вообще? Это абсолютная бедность, такие цифры рисовать нельзя!

Инициативы коммунистов воплощают президент и их противники

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о достижениях коммунистов в Госсовете пятого созыва, Хафиз Миргалимов напомнил о 12 социально значимых объектах, получивших бюджетное финансирование: ремонте бань, домов культуры и так далее:

— В этом отношении я очень благодарен нашему президенту. Он нас слышит, слушает и принимает во внимание и, когда может, выделяет деньги. Ярчайший пример — офтальмологическая больница. Пришел новый министр — 30 тысяч было в очереди, вы представляете, люди едут в Оренбург и Чебоксары, вы знаете, какие страховые деньги туда уходят? Эти деньги нужны здесь. Первый раз президент выделил 66 миллионов, а сейчас мы попали через страховую часть в бюджет!

Артем Прокофьев: «Есть много примеров, когда мы вносили законопроекты, они не получали одобрения, а решение принималось спустя время по инициативе других фракций»

На вопрос корреспондента «Реального времени», какие коммунисты сделали выводы, исходя из соотношения реализованных и нереализованных инициатив, взялся ответить Артем Прокофьев.

— Для нас ключевой вопрос — чтобы проблема решалась, и даже необязательно, чтобы инициатива исходила от нашей фракции. Есть много примеров, когда мы вносили законопроекты, они не получали одобрения, а решение принималось спустя время по инициативе других фракций. Несмотря на то, что наши инициативы действительно зачастую встречают негативную реакцию со стороны большинства, тем не менее наша работа, аргументация, а самое главное, позиция общества вынуждают большинство прислушаться.