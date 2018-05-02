Список персон

Комисаров Александр Владимирович

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Комисаров Александр Владимирович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в Казани. Окончил Казанский инженерно-строительный институт (1996 г.), МВА Казанского финансово-экономический института (2009 г.).

Директор ООО «Универсальная строительная компания» (ООО «УСК»).

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Член партии КПРФ, член фракции КПРФ в Государственном Совете Республики Татарстан.

Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, 5, офис 201
  • Телефон: +7(843) 267-64-45
  • Email: Aleksandr.Komisarov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 02.05.2018

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