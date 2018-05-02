Комисаров Александр Владимирович
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился в Казани. Окончил Казанский инженерно-строительный институт (1996 г.), МВА Казанского финансово-экономический института (2009 г.).
Директор ООО «Универсальная строительная компания» (ООО «УСК»).
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Член партии КПРФ, член фракции КПРФ в Государственном Совете Республики Татарстан.
Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, 5, офис 201
- Телефон: +7(843) 267-64-45
- Email: Aleksandr.Komisarov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 02.05.2018