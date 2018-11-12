«Самая главная трудность — Россия часто выдвигает высокие требования к китайцам»

Чем китайская провинция Аньхой Родина — родина автомобилей Chery и холодильников Haier — хочет привлечь российского туриста?

На днях обозреватель «Реального времени» побывал в китайской провинции Аньхой, где его и коллег из ПФО знакомили с туристическим потенциалом региона. Наш журналист ездил в Поднебесную в составе Четвертой совместной рабочей группы представителей субъектов РФ по изучению сотрудничества с провинцией Аньхой. В городе Хэфэй (административный центр провинции) директор канцелярии иностранных дел Аньхоя господин Сунь Юн специально для российских гостей провел презентацию своего региона и пообщался с российскими визави. Также чиновник ответил на наши вопросы.

«Россия выдвигает высокие требования»

— Господин Сунь, спасибо за презентацию туристического потенциала провинции. Вы сказали, что из провинции Аньхой пойдет самолет в Россию.…

— Да, самолет будет до Москвы, это будет один рейс в неделю. Мы планируем его запустить до конца года. В другие города пока не планируем.

— Может ли Казань дождаться прямого рейса из Хэфэя?

— Если вы спрашиваете про Казань, то этот вопрос нужно обсуждать с авиакомпаниями. Мы пока посмотрим, как дело будет обстоять с Москвой. Если пассажиров будет мало, то такой рейс, сами понимаете, будет невыгоден. Однако надеюсь (и на это есть все основания), что количество пассажиров будет высоким, и в этом случае мы будем рассматривать другие города, обязательно обратим свое внимание на Татарстан. Следует понимать, что этим рейсом должны летать и российские пассажиры.

— Вы уже не первый год работаете с российскими партнерами. С какими трудностями вы сталкивались при сотрудничестве с россиянами?

— Самая главная трудность — Россия частенько выдвигает высокие требования к нам. Наши страны тесно сотрудничают как на самом высоком уровне, так и на низшем, поэтому отношения налаживаются быстро. Когда уже есть договоренности на самом верху, то дальше процесс идет довольно легко. Более того, поделюсь с вами маленьким секретом: в городе Казани мы собираемся открыть Аньхойский культурный центр. Но подробности я пока раскрывать не буду. Скоро вы сами все узнаете.

«Самолет будет до Москвы, это будет один рейс в неделю. Мы планируем его запустить до конца года. В другие города пока не планируем». Фото Максима Платонова



— Хорошо. В свою очередь от российских бизнесменов приходилось слышать, что с китайцами переговоры идут непросто, ваши соотечественники с трудом идут на уступки. Как преодолеть этот барьер?

— И все же, заметьте, к общему знаменателю мы приходим. Например, в Татарстане функционирует завод Haier, производящий бытовую технику. Чем не пример успешного сотрудничества между странами? Согласен, руководители китайских предприятий должны учиться работать с российскими партнерами и изучать все нюансы инвестирования в Россию. С другой стороны, российские чиновники, особенно на местах, тоже должны учиться работать с китайскими компаниями. Мы должны внимательно изучать друг друга, рассматривать такие успешные совместные проекты и воплощать в жизнь новые.

«Вы в любом случае попадете в Хэфэй»

— Скажите, сколько туристов посещают Аньхой и его достопримечательности?

— Ежегодно к нам приезжают порядка 100 миллионов туристов. Большинство из них, конечно, китайцы.

— Какова доля занятости населения провинции в сфере туризма?

— Общая занятость в этой индустрии — 10,2 процента населения провинции. Туризм у нас начал развиваться после реформ Дэна Сяопина. Еще в 1979 году туротрасль у нас была одной из самых слабых. Теперь же результаты налицо: у нас имеется развитая инфраструктура, неплохой турпоток и грандиозные планы на дальнейшее развитие.

— Какие три места нужно посетить туристу в вашей провинции?

— Первое — горы Хуаншань, известные как «Желтые горы». Второе — Цзюхуашань — священная для буддизма гора. И третье — это гора Тяньчжу. Но все эти горы вам советую посмотреть лишь в том случае, если хотите полюбоваться природой. Если вас интересует культура, то рекомендую поехать в южную часть провинции — там находятся аутентичные деревни. Именно оттуда идут истоки аньхойской культуры.

Все эти горы вам советую посмотреть лишь в том случае, если хотите полюбоваться природой. Если вас интересует культура, то рекомендую поехать в южную часть провинции — там находятся аутентичные деревни



— А как же посещение административного центра — города Хэфэй?

— Если вы захотите посетить достопримечательности нашей провинции, вы в любом случае попадете в Хэфэй. Именно в этом городе сосредоточены основные транспортные узлы провинции. Насколько мне известно, сюда вы из Пекина добрались на высокоскоростном поезде — всего за 3 часа, преодолев 1000 км. Также у нас есть несколько аэропортов, развита автодорожная сеть.

— Как развиваются другие виды туризма — санаторно-оздоровительный, промышленный?

— Конечно, у нас есть такие направления. Например, вы можете ознакомиться с автомобилестроением. С конвейеров автозавода JAC ежегодно выпускаются тысячи единиц легковой и грузовой техники, в том числе и автомобили, работающие на электричестве. Посетители могут даже посидеть за рулем этих машин и прокатиться на них по территории предприятия. Также в нашей провинции производятся автомобили Chery. Что касается лечебно-оздоровительного туризма, в горах Тяньчжушань имеется лечебно-оздоровительный центр. Должен добавить и еще такое направление, как гастрономический туризм. Китайская еда разнообразна — есть восемь видов китайской кухни, в том числе аньхойская: наши блюда не самые острые и не пресные. Кроме того, из 10 сортов чая, производимых в Китае, 4 выращиваются и готовятся именно в нашей провинции. Туры на чайные плантации с дегустацией этого напитка тоже предусмотрены. Российским туристам мы предлагаем попробовать нашу китайскую водку — она крепче русской. У вас, у русских, говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Можно еще добавить: «Лучше один раз попробовать». Я уже не буду говорить про деловой туризм: в Хэфэе и других городах проводятся различные деловые мероприятия, форумы.

— Как обстоят дела с безопасностью для туристов на улицах городов вашей провинции?

— Этому вопросу мы уделяем особое внимание, и в первую очередь, транспортной безопасности. Во-вторых, безопасности в помещениях. В-третьих, уже на улице. В целом правительство Китая немало делает для того, чтобы граждане страны и наши дорогие гости чувствовали себя в безопасности. Вы должны понимать, что Китай — спокойная страна, чего-то действительно угрожающего жизни и здоровью человека здесь довольно мало, особенно для иностранцев. Вы можете обратить внимание, как китайцы уважительно относятся к гражданам других государств. И я знаю это по себе и моим друзьям. Главное, всегда соблюдать правила безопасности в горах и других местах, читать инструкции, следовать указателям. К каждой группе туристов, как правило, приставляют специального гида, которого необходимо слушать. Китайцы тоже вам помогут. Так что не переживайте.

Из 10 сортов чая, производимых в Китае, 4 выращиваются и готовятся именно в нашей провинции. Туры на чайные плантации с дегустацией этого напитка тоже предусмотрены



— Тут возникает языковой барьер. Здесь далеко не многие, в том числе персонал гостиниц, владеет английским языком, не говоря уже о русском. Как решить эту проблему?

— В таком случае я вам посоветую электронный переводчик. В городе Хэфэй было разработано специальное оборудование и необходимое ПО. С его помощью (iFlytek, — прим. ред.) можно осуществить перевод на 40 языков.

— Но для этого нужен интернет. Вы планируете обучить персонал и поставить соответствующие таблички на улицах?

— Хороший совет. Конечно, мы поставим перед собой этот вопрос. В процессе сотрудничества с Россией нам предстоит выполнить еще немало задач. Кстати, в горах Хуаншань установлены таблички на разных языках, там же есть и надписи на русском. К слову, в России тоже не во всех городах готовы к приему туристов. Об этом мне говорят мои русские друзья, хотя в вашей стране в этом отношении прогресс заметен.

«С Башкирией мы начали сотрудничать в области образования»

— Насколько мне известно, в 2016 году Хэфэй стал городом-побратимом Уфы — столицы Башкортостана. Какие плоды принесло это побратимство за 2 года?

— Такие партнерские отношения мы завязали со многими городами, не только с Уфой. Делается это в целях укрепления связей. Далее мы находим возможности сотрудничества — и не всегда именно в торгово-экономическом плане. Сначала мы хотим просто друг друга понять.

— То есть за 2 года ничего конкретного не достигнуто? Просто наладили отношения — и все?

— Почему? С Башкирией мы начали сотрудничать в области образования: налажены отношения между университетами и школами. В городе Хэфэй создан специальный фонд для поддержки российских студентов в Уфе. В других областях тоже началось сотрудничество. С Уфой и другими городами мы развиваем связи в культурно-гуманитарном направлении. Так, мы начали проводить китайско-российский молодежный форум, происходит обмен студентами, преподавателями. Само собой, одним образованием мы не ограничимся. Будем искать и другие направления для партнерства.

Партнерские отношения мы завязали со многими городами, не только с Уфой. Делается это в целях укрепления связей. Далее мы находим возможности сотрудничества — и не всегда именно в торгово-экономическом плане. Сначала мы хотим просто друг друга понять



— Мы обратили внимание, что наши пластиковые карты здесь зачастую не работают, в том числе Visa и Mastercard. Как быть российскому туристу, если у него недостаточно «налички», но есть карта?

— Вы должны в России заранее в своих банках позаботиться об этой услуге. В маленьких магазинчиках функционируют только два вида платежа — наличный и через специальное приложение в смартфонах, например, через WeChat. Когда мне нужно что-то купить, я просто беру с собой телефон. Попробуйте вашей картой воспользоваться в больших магазинах — там она должна работать.

— WeChat в России не пользуется популярностью. Более того, чтоб зарегистрироваться в нем на территории КНР, нужно приглашение от китайского гражданина.

— У меня много русских друзей, с которыми общаюсь через WeChat. Это технический вопрос, думаю, он несложный. Со своей стороны мы найдем специалиста и будем решать его. WeChat имеет две функции — общение и платеж. Мы знаем, что у вас более популярны WhatsApp, Skype и другие приложения. Уверен, мы сможем найти решение. Так что не стоит переживать. Должен сказать, что первые шаги уже сделаны. Нам еще предстоит внимательно изучать друг друга, знакомиться с традициями обеих стран, особенностями каждого региона. И любые трудности, о которых говорите вы или ваши коллеги, вместе сможем преодолеть.

1 / 76 Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин, фото автора