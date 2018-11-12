«Самая главная трудность — Россия часто выдвигает высокие требования к китайцам»
Чем китайская провинция Аньхой Родина — родина автомобилей Chery и холодильников Haier — хочет привлечь российского туриста?
На днях обозреватель «Реального времени» побывал в китайской провинции Аньхой, где его и коллег из ПФО знакомили с туристическим потенциалом региона. Наш журналист ездил в Поднебесную в составе Четвертой совместной рабочей группы представителей субъектов РФ по изучению сотрудничества с провинцией Аньхой. В городе Хэфэй (административный центр провинции) директор канцелярии иностранных дел Аньхоя господин Сунь Юн специально для российских гостей провел презентацию своего региона и пообщался с российскими визави. Также чиновник ответил на наши вопросы.
«Россия выдвигает высокие требования»
— Господин Сунь, спасибо за презентацию туристического потенциала провинции. Вы сказали, что из провинции Аньхой пойдет самолет в Россию.…
— Да, самолет будет до Москвы, это будет один рейс в неделю. Мы планируем его запустить до конца года. В другие города пока не планируем.
— Может ли Казань дождаться прямого рейса из Хэфэя?
— Если вы спрашиваете про Казань, то этот вопрос нужно обсуждать с авиакомпаниями. Мы пока посмотрим, как дело будет обстоять с Москвой. Если пассажиров будет мало, то такой рейс, сами понимаете, будет невыгоден. Однако надеюсь (и на это есть все основания), что количество пассажиров будет высоким, и в этом случае мы будем рассматривать другие города, обязательно обратим свое внимание на Татарстан. Следует понимать, что этим рейсом должны летать и российские пассажиры.
— Вы уже не первый год работаете с российскими партнерами. С какими трудностями вы сталкивались при сотрудничестве с россиянами?
— Самая главная трудность — Россия частенько выдвигает высокие требования к нам. Наши страны тесно сотрудничают как на самом высоком уровне, так и на низшем, поэтому отношения налаживаются быстро. Когда уже есть договоренности на самом верху, то дальше процесс идет довольно легко. Более того, поделюсь с вами маленьким секретом: в городе Казани мы собираемся открыть Аньхойский культурный центр. Но подробности я пока раскрывать не буду. Скоро вы сами все узнаете.
«Самолет будет до Москвы, это будет один рейс в неделю. Мы планируем его запустить до конца года. В другие города пока не планируем». Фото Максима Платонова
— Хорошо. В свою очередь от российских бизнесменов приходилось слышать, что с китайцами переговоры идут непросто, ваши соотечественники с трудом идут на уступки. Как преодолеть этот барьер?
— И все же, заметьте, к общему знаменателю мы приходим. Например, в Татарстане функционирует завод Haier, производящий бытовую технику. Чем не пример успешного сотрудничества между странами? Согласен, руководители китайских предприятий должны учиться работать с российскими партнерами и изучать все нюансы инвестирования в Россию. С другой стороны, российские чиновники, особенно на местах, тоже должны учиться работать с китайскими компаниями. Мы должны внимательно изучать друг друга, рассматривать такие успешные совместные проекты и воплощать в жизнь новые.
«Вы в любом случае попадете в Хэфэй»
— Скажите, сколько туристов посещают Аньхой и его достопримечательности?
— Ежегодно к нам приезжают порядка 100 миллионов туристов. Большинство из них, конечно, китайцы.
— Какова доля занятости населения провинции в сфере туризма?
— Общая занятость в этой индустрии — 10,2 процента населения провинции. Туризм у нас начал развиваться после реформ Дэна Сяопина. Еще в 1979 году туротрасль у нас была одной из самых слабых. Теперь же результаты налицо: у нас имеется развитая инфраструктура, неплохой турпоток и грандиозные планы на дальнейшее развитие.
— Какие три места нужно посетить туристу в вашей провинции?
— Первое — горы Хуаншань, известные как «Желтые горы». Второе — Цзюхуашань — священная для буддизма гора. И третье — это гора Тяньчжу. Но все эти горы вам советую посмотреть лишь в том случае, если хотите полюбоваться природой. Если вас интересует культура, то рекомендую поехать в южную часть провинции — там находятся аутентичные деревни. Именно оттуда идут истоки аньхойской культуры.
Все эти горы вам советую посмотреть лишь в том случае, если хотите полюбоваться природой. Если вас интересует культура, то рекомендую поехать в южную часть провинции — там находятся аутентичные деревни
— А как же посещение административного центра — города Хэфэй?
— Если вы захотите посетить достопримечательности нашей провинции, вы в любом случае попадете в Хэфэй. Именно в этом городе сосредоточены основные транспортные узлы провинции. Насколько мне известно, сюда вы из Пекина добрались на высокоскоростном поезде — всего за 3 часа, преодолев 1000 км. Также у нас есть несколько аэропортов, развита автодорожная сеть.
— Как развиваются другие виды туризма — санаторно-оздоровительный, промышленный?
— Конечно, у нас есть такие направления. Например, вы можете ознакомиться с автомобилестроением. С конвейеров автозавода JAC ежегодно выпускаются тысячи единиц легковой и грузовой техники, в том числе и автомобили, работающие на электричестве. Посетители могут даже посидеть за рулем этих машин и прокатиться на них по территории предприятия. Также в нашей провинции производятся автомобили Chery. Что касается лечебно-оздоровительного туризма, в горах Тяньчжушань имеется лечебно-оздоровительный центр. Должен добавить и еще такое направление, как гастрономический туризм. Китайская еда разнообразна — есть восемь видов китайской кухни, в том числе аньхойская: наши блюда не самые острые и не пресные. Кроме того, из 10 сортов чая, производимых в Китае, 4 выращиваются и готовятся именно в нашей провинции. Туры на чайные плантации с дегустацией этого напитка тоже предусмотрены. Российским туристам мы предлагаем попробовать нашу китайскую водку — она крепче русской. У вас, у русских, говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Можно еще добавить: «Лучше один раз попробовать». Я уже не буду говорить про деловой туризм: в Хэфэе и других городах проводятся различные деловые мероприятия, форумы.
— Как обстоят дела с безопасностью для туристов на улицах городов вашей провинции?
— Этому вопросу мы уделяем особое внимание, и в первую очередь, транспортной безопасности. Во-вторых, безопасности в помещениях. В-третьих, уже на улице. В целом правительство Китая немало делает для того, чтобы граждане страны и наши дорогие гости чувствовали себя в безопасности. Вы должны понимать, что Китай — спокойная страна, чего-то действительно угрожающего жизни и здоровью человека здесь довольно мало, особенно для иностранцев. Вы можете обратить внимание, как китайцы уважительно относятся к гражданам других государств. И я знаю это по себе и моим друзьям. Главное, всегда соблюдать правила безопасности в горах и других местах, читать инструкции, следовать указателям. К каждой группе туристов, как правило, приставляют специального гида, которого необходимо слушать. Китайцы тоже вам помогут. Так что не переживайте.
Из 10 сортов чая, производимых в Китае, 4 выращиваются и готовятся именно в нашей провинции. Туры на чайные плантации с дегустацией этого напитка тоже предусмотрены
— Тут возникает языковой барьер. Здесь далеко не многие, в том числе персонал гостиниц, владеет английским языком, не говоря уже о русском. Как решить эту проблему?
— В таком случае я вам посоветую электронный переводчик. В городе Хэфэй было разработано специальное оборудование и необходимое ПО. С его помощью (iFlytek, — прим. ред.) можно осуществить перевод на 40 языков.
— Но для этого нужен интернет. Вы планируете обучить персонал и поставить соответствующие таблички на улицах?
— Хороший совет. Конечно, мы поставим перед собой этот вопрос. В процессе сотрудничества с Россией нам предстоит выполнить еще немало задач. Кстати, в горах Хуаншань установлены таблички на разных языках, там же есть и надписи на русском. К слову, в России тоже не во всех городах готовы к приему туристов. Об этом мне говорят мои русские друзья, хотя в вашей стране в этом отношении прогресс заметен.
«С Башкирией мы начали сотрудничать в области образования»
— Насколько мне известно, в 2016 году Хэфэй стал городом-побратимом Уфы — столицы Башкортостана. Какие плоды принесло это побратимство за 2 года?
— Такие партнерские отношения мы завязали со многими городами, не только с Уфой. Делается это в целях укрепления связей. Далее мы находим возможности сотрудничества — и не всегда именно в торгово-экономическом плане. Сначала мы хотим просто друг друга понять.
— То есть за 2 года ничего конкретного не достигнуто? Просто наладили отношения — и все?
— Почему? С Башкирией мы начали сотрудничать в области образования: налажены отношения между университетами и школами. В городе Хэфэй создан специальный фонд для поддержки российских студентов в Уфе. В других областях тоже началось сотрудничество. С Уфой и другими городами мы развиваем связи в культурно-гуманитарном направлении. Так, мы начали проводить китайско-российский молодежный форум, происходит обмен студентами, преподавателями. Само собой, одним образованием мы не ограничимся. Будем искать и другие направления для партнерства.
Партнерские отношения мы завязали со многими городами, не только с Уфой. Делается это в целях укрепления связей. Далее мы находим возможности сотрудничества — и не всегда именно в торгово-экономическом плане. Сначала мы хотим просто друг друга понять
— Мы обратили внимание, что наши пластиковые карты здесь зачастую не работают, в том числе Visa и Mastercard. Как быть российскому туристу, если у него недостаточно «налички», но есть карта?
— Вы должны в России заранее в своих банках позаботиться об этой услуге. В маленьких магазинчиках функционируют только два вида платежа — наличный и через специальное приложение в смартфонах, например, через WeChat. Когда мне нужно что-то купить, я просто беру с собой телефон. Попробуйте вашей картой воспользоваться в больших магазинах — там она должна работать.
— WeChat в России не пользуется популярностью. Более того, чтоб зарегистрироваться в нем на территории КНР, нужно приглашение от китайского гражданина.
— У меня много русских друзей, с которыми общаюсь через WeChat. Это технический вопрос, думаю, он несложный. Со своей стороны мы найдем специалиста и будем решать его. WeChat имеет две функции — общение и платеж. Мы знаем, что у вас более популярны WhatsApp, Skype и другие приложения. Уверен, мы сможем найти решение. Так что не стоит переживать. Должен сказать, что первые шаги уже сделаны. Нам еще предстоит внимательно изучать друг друга, знакомиться с традициями обеих стран, особенностями каждого региона. И любые трудности, о которых говорите вы или ваши коллеги, вместе сможем преодолеть.
Справка
Редакция «Реального времени» выражает благодарность Анхойскому центру содействия сотрудничеству между Китаем и Россией, канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Аньхой и Госкомитету Республики Татарстан по туризму за организацию поездки в КНР
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