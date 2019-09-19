Ирек Зиннуров: «Бизнес избавляется от спортивных «непрофильных активов» — нужно эту тенденцию переломить!»

Депутаты от Татарстана предлагают вернуть спортклубы на заводы и оздоровить россиян за счет налоговых льгот для бизнеса

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», группа депутатов Госдумы РФ готовит ряд прорывных законодательных инициатив, которые поспособствуют привлечению в спорт больших денег со стороны не только крупных, но и средних компаний. Кроме прочего, он предлагает ввести льготы по налогу на прибыль для бизнеса, инвестирующего в строительство и организацию собственной спортивной инфраструктуры и содержащего на балансе спортобъекты. Также речь идет о возвращении «советских» спортивных клубов на заводы. Предлагаемые поправки в Налоговый кодекс стимулируют предприятия отказаться от печальной практики избавления от «непрофильных активов» (лыжных баз, бассейнов и прочего) и позволят увеличить число занимающихся спортом россиян до 55%. Тем временем федеральный Минфин выступает категорически против инициативы. Впрочем, как всегда.

Почему компании не желают тратиться на спорт

Суть инициативы депутатов Ирека Зиннурова, Марата Бариева и Дмитрия Свищева в том, чтобы внести поправки в несколько статей Налогового кодекса РФ (прежде всего, в ст. 255 и ст. 264), которые бы позволили предприятиям включать затраты на развитие физкультуры и спорта у себя в трудовых коллективах в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по прибыли. Проект поправок оказался в распоряжении «Реального времени».



Сегодня ряд компаний вынуждены нести эти дополнительные затраты на себе, а многие и вовсе отказываются хоть как-то этим заниматься в целях экономии. При этом парадокс в том, что государство декларирует желание увеличить число занимающихся физкультурой, что без финансовых ресурсов и возможности заниматься, «не отходя от станка», на региональном уровне практически невозможно. Татарстан здесь намного прогрессивнее других регионов — спортивная инфраструктура в республике развита сильнее, чем где бы то ни было по стране. Но в других регионах ситуация плачевная.



Согласно майским указам президента РФ Владимира Путина от 2018 года, перед регионами и исполнительной властью РФ поставлена задача: увеличить число занимающихся физкультурой и спортом до 55% россиян и поднять долю граждан, ведущих здоровый образ жизни. А согласно еще одному из майских указов, к 2024 году рост производительности труда на российских предприятиях должен ускориться на 5% в год, в чем могло бы помочь, очевидно, и оздоровление самих работников, и та самая спортивная инфраструктура на заводах. Только вот строить ее весьма затратно. И крайне не выгодно.

Согласно этому документу, предприятия обязаны, например, компенсировать работникам оплату занятий спортом в клубах и секциях. Фото Олега Тихонова

Вернуть спортклубы на предприятия

Что характерно, ряд предприятий, особенно заключившие отраслевые соглашения по линии профсоюзов, обязаны заниматься созданием условий для занятия спортом по месту работы уже сейчас. По крайней мере с 2012 года, когда Минздравсоцразвития РФ издало приказ с перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.

Согласно этому документу, предприятия обязаны, например, компенсировать работникам оплату занятий спортом в клубах и секциях, проводить физкультурные и спортивные мероприятия за свой, разумеется, счет, покупать спортивный инвентарь, строить помещения для таких занятий и даже предлагалось создавать физкультурно-спортивные клубы. Авторы новой инициативы напоминают, что последние прекрасно показали себя в советское время, когда спортивные секции существовали на каждом заводе и каждом предприятии, а любительские соревнования среди производственных коллективов носили массовый характер.

Сегодня, хотя возможность создания таких клубов прописана, например, в законе «О физкультуре и спорте в РФ», в реальности они фактически отсутствуют, с сожалением отмечает один из авторов инициативы депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров.

Почему Минфин РФ против налоговой льготы

А отсутствуют они по той же причине, по какой как крупным заводам, так и малому бизнесу, невыгодно этим заниматься, так как расходы на обеспечение таких условий не включены сегодня в перечень расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль. Удивительно, но компания, пожелавшая устроить у себя, скажем, футбольный клуб, мало того, что должна выделить на это немалые средства, так еще и заплатить с них налог.

Получается, что государство хочет развития спорта, и желало бы, чтобы в этом ему помогал бизнес, но льготировать эту помощь по линии налогообложения отказывается. Главным «виновником» нынешней ситуации, отмечается в инициативе, является Минфин. Разумеется, позицию ведомства можно понять: как при Кудрине, так и при Силуанове оно известно своим консервативным подходом — собирать как можно больше налогов, выделять на какие-то проекты как можно меньше средств.

Главным «виновником» нынешней ситуации, отмечается в инициативе, является Минфин. Фото government.ru

И сегодня в Минфине полагают, что расходы на компенсацию работникам оплаты занятий спортом (например, оплаты занятий в тренажерных залах, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работников, оплата расходов на участие в соревнованиях и т. п.) в состав указанных расходов для целей налогообложения включаться не могут. Почему? Потому что такие мероприятия, связанные с физкультурой и спортом, считают в ведомстве, «проводятся вне рабочего времени и не связаны с производственной деятельностью организации».

Но, возражает Зиннуров, в то же время существует другая возможность для уменьшения прибыли на расходы работодателей на оплату туристических услуг, потребителями которых выступают работник и члены его семьи (пп. 24.2 ст. 255 НК РФ). Между тем, находящийся в отпуске работник не участвует в производстве, а члены его семьи к производству вообще не имеют отношения!

Запрет на уменьшение налогооблагаемой прибыли на расходы, связанные с развитием физкультуры и спорта в трудовых коллективах, является неоправданным, считает депутат, и лишает работодателей каких-либо стимулов нести такие расходы, хотя они и положительно сказываются на производительности труда, улучшении финансовых показателей организаций, а в итоге на росте той же налоговой базы.

Авторы инициативы даже согласны пойти на компромисс, привязав налоговую льготу к наличию соответствующих условий в отраслевых соглашениях, коллективных и трудовых договорах. На переходный период предлагается установить лимит таких расходов (в твердой величине или в проценте от расходов на оплату труда).

На последнем Совете по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ была поставлена задача: увеличить число занимающихся физкультурой и спортом до 55%. Фото Олега Тихонова

Увеличить число занимающихся спортом до 55% должно помочь ГЧП

Зиннуров не понаслышке знаком с проблемами существующей спортивной инфраструктуры в регионах — ватерполист и двукратный призер чемпионата мира и Европы, заслуженный мастер спорта РФ, он в одно время был и директором бассейна «Оргсинтез», и руководил казанским клубом «Синтез».

Депутат уверен: чтобы исполнить «спортивные» майские указы Путина, помощь бизнеса государству необходима, а привлечь бизнес к выполнению собственно непрофильных для него задач можно как раз стимулируя его налоговыми льготами. Государственно-частное партнерство (ГЧП) в спорте — было одним из его предвыборных обещаний на выборах в Госдуму РФ. Непосредственно же работу над инициативами он начал после того, как была поставлена задача на последнем Совете по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ: увеличить число занимающихся физкультурой и спортом до 55%.

На следующем Совете, который пройдет в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде, Зинурров постарается донести свои инициативы по решению этой непростой задачи до президента Владимира Путина.

— Напомню, крупный бизнес в последние годы избавлялся от спортивных «непрофильных активов» (от пионерских лагерей, детсадов, профилакториев, бассейнов, лыжных баз) — нам нужно эту тенденцию переломить. И для этого государство должно дать какие-то льготы, простимулировать бизнес, чтобы от непрофильных активов предприятия не отказывались! — объяснил Ирек Зиннуров «Реальному времени». — И не только не отказывались, а еще и начали создавать другие. Лыжные базы для своих работников, например. На все это необходимы деньги, частники должны найти средства для таких инвестиций. А ГЧП должно сделать это привлекательным с точки зрения налогообложения. Тогда бизнес бы повернулся к своим «непрофильным активам», скажем так, лицом.



Зиннуров: «Возьмем, например, Татарстан, Казань. Сколько у нас было раньше лыжных баз: они были у вертолетного завода, у авиационного завода, да практически у каждого! У кого теперь они остались? Ни у кого!» Фото Олега Тихонова

«Сколько у нас было раньше лыжных баз: практически у каждого завода!»

Предложение о налоговом стимулировании бизнеса для строительства спортивной инфраструктуры и оздоровлении работников уже рассматриваются в ряде профильных министерств, Олимпийском комитете, с ним знаком и профильный комитет Госдумы РФ (о нем в курсе, например, и его член, депутат от Татарстана Марат Бариев). Заинтересованы в ней и в физкультурно-спортивном обществе «Трудовые резервы», основанном не так давно при поддержке «Ростеха» Сергея Чемезова. С представителями общества Зиннуров будет общаться на эту тему буквально на днях. При этом все профильные министерства инициативу, в общем-то, поддерживают. Кроме одного.

— Единственный, кто возражает против этого — Минфин. Вопрос в чем? Чья задача развития физкультуры и спорта? Государства же? Но средств у него не хватает для достижения цели в 55% регулярно занимающихся спортом. Нужно тогда искать союзников, и частники, бизнес могли бы ими стать. Тем более, что хорошая практика у нас была в советские времена, — объясняет Зиннуров. — Возьмем, например, Татарстан, Казань. Сколько у нас было раньше лыжных баз: они были у вертолетного завода, у авиационного завода, да практически у каждого! У кого теперь они остались? Ни у кого! Все просто избавились от них. Некоторые крупные предприятия занимаются этим сегодня, но не в нужных объемах.



«Взамен регионы получат спортивную инфраструктуру»

У инициативы, впрочем, могут появиться новые оппоненты — регионы. Напомним, сегодня 17% из 20% налога на прибыль зачисляется в бюджеты субъектов РФ. Реализация предложений Зиннурова и Ко скажется на падении поступлений. Руководителям на местах это может категорически не понравиться. Ирек Зиннуров предлагает убедить их следующей аргументацией:

— Ну, возьмем, например, тот же Татарстан. Мы же здесь огромные деньги вкладываем в спорт сейчас — и в спортивную индустрию, и в инфраструктуру. А тут будет вкладывать еще и бизнес. Да, налоговая база уменьшится в субъектах РФ. Но взамен регионы получат спортивную инфраструктуру, где люди, работники, будут заниматься спортом! К тому же, если мы организовываем спортивные клубы или лыжные базы, мы же привлекаем для этого и людей, которые будут получать зарплату — таким образом, инициатива поможет организовать и новые рабочие места, и эти новые люди опять же тоже будут платить налоги, — считает депутат Госдумы РФ.

Зиннуров обращает внимание на то, что на тех же кроссах, вроде Timerman, малый бизнес присутствует уже добровольно. Фото Олега Тихонова

По его мнению, предложение о налоговом стимулировании будет интересно не только крупным предприятиям, но и малому и среднему бизнесу. И это огромный пласт увлеченных спортом людей, способных создать продуманную до мелочей инфраструктуру. Ведь она будет строиться за их счет.

Зиннуров не согласен, что льготы интересны только крупным заводам, особенно тем, кто сегодня содержит большие клубы, футбольные или хоккейные, спортивные дворцы и прочее. И обращает внимание на то, что на тех же кроссах, вроде Timerman, малый бизнес присутствует уже добровольно, там можно заметить флаги различных компаний. Если же МСБ дать дополнительную возможность, он еще больше будет вовлекать в занятия спортом своих сотрудников.

Но как инициатива поможет «заставить» крупный бизнес делать крупные вложения — ведь на первых этапах финансовая нагрузка ляжет на само предприятие? Ирек Зиннуров, однако, полагает, что сегодня, с приходом новых молодых людей на малые и крупные предприятия, постепенно меняется и ментальность руководителей, которые хотели бы, чтобы у них работали здоровые люди: потому что если работники будут здоровы, значит и больничных будет меньше, и работники будут больше приносить пользы предприятию. Бизнес готов вкладывать в это деньги, уверен автор инициативы, дополнительных каких-то денег от государства ему не нужно. Помочь со строительством спортивных клубов при предприятиях должна и организация «Ростеха» «Трудовые резервы».