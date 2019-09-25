Минсвязи Татарстана преобразовано в Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан преобразовано в Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Такое решение было озвучено сегодня на заседании Государственного совета Республики Татарстан.

⠀

Задачей нового Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан станет улучшение жизни жителей и бизнеса за счет внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг.

⠀

Для этого необходимо обеспечить сквозную межведомственную цифровизацию процессов, внедрить методы «бережливого производства» и перейти к проактивному оказанию услуг и сервисов.

⠀

«Задача, поставленная президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым — по созданию в правительстве республики нового центра ответственности — чрезвычайно важна и актуальна. Для повышения конкурентоспособности Татарстана важно, чтобы административная среда была эффективна и прозрачна — именно «цифра» дает такую возможность. Так как цифровизация носит межведомственный характер, потребуется полное погружение со стороны отраслевых министерств и муниципалитетов. Нам предстоит выполнить серьезную совместную работу на всех уровнях государственной власти», — сообщил руководитель преобразованного министерства Айрат Хайруллин.

Напомним, Хайруллин на посту руководителя Минсвязи республики сменил Романа Шайхутдинова, который сейчас занимает должность заместителя премьер-министра РТ.