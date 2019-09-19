Путин о цифровой платформе АСИ для обращений предпринимателей: «Непросто это идет...»

В АСИ подвели первые итоги реализации стратегии на 2019—2021 годы и озвучили ключевые проекты по достижению «технологического суверенитета страны»

Во главе с президентом РФ Владимиром Путиным накануне наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив (в который входит и президент РТ Рустам Минниханов) подвел первые итоги реализации собственной стратегии на 2019—2021 годы. Самым интересным проектом стала цифровая платформа для жалоб предпринимателей на надзорные и правоохранительные органы — она, с подачи главы РФ, должна появиться уже в ноябре (но пока платформа ему не очень понравилась). Корреспондент «Реального времени», внимательно прослушав совещание, отобрал ключевые решения, которые должны позволить РФ достичь «технологического суверенитета», — от увеличения мощности школ вдвое путем их перестройки до реконструкции всех детских лагерей страны в рамках государственно-частного партнерства.

Первые итоги реализации стратегии АСИ: «квантовое распределение ключа» и экзоскелеты

Президент РФ Владимир Путин провел накануне заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, где были рассмотрены первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019—2021 годы, в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития. Напомним, поручения о разработке таких проектов были даны Путиным по итогам Петербургского международного экономического форума и послания Федеральному Собранию в 2019 году.

Перед самим заседанием Путин посетил организованную Агентством стратегических инициатив выставочную зону инновационных проектов по ключевым направлениям АСИ — образование, медицина, городское и технологическое развитие. Ему продемонстрировали, например, устройство квантового распределения ключа, позволяющее получать единый секретный ключ в двух удаленных друг от друга точках, передавая тем самым зашифрованную информацию.

Также российскому лидеру показали программу поддержки общественных инициатив по развитию городских пространств — «100 городских лидеров» — и проекты Национальной технологической инициативы «Новый бизнес»: экзоскелеты для медицинской реабилитации и промышленного использования; платформу, снижающую время ввода в эксплуатацию информационной инфраструктуры крупных компаний и т. д.

Перед заседанием Путин посетил организованную Агентством стратегических инициатив выставочную зону инновационных проектов по ключевым направлениям АСИ — образование, медицина, городское и технологическое развитие

Путин: «Ничего здесь не вижу опасного для правоохранительной сферы»

Наконец, представили и алгоритм работы цифровой платформы по обработке обращений предпринимателей — той самой, которую он поручил разработать на Питерском форуме. Судя по комментариям президента уже на заседании совета АСИ, платформа ему пока понравилась не очень, тем не менее на ее внедрении он все же настоял. По его мнению, с ее помощью предприниматели могли бы сообщать о давлении на них со стороны правоохранительных органов. Он пообещал сделать все, чтобы система была реализована, но в «более совершенном виде или каком-то другом реально функционирующем виде».

— Ничего здесь не вижу опасного для правоохранительной сферы, кроме одного — сделать работу всей правоохранительной системы более эффективной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня, обеспечивающей интересы общества в целом: как отдельных граждан, так и предпринимательского сообщества в целом, — заявил президент РФ.

На выставке проектов АСИ действительно уже были представлены предложения по созданию цифровой платформы, но его они не удовлетворили.

— Непросто это идет. Не стал там, во время осмотра выставки, ничего комментировать. Знаю реакцию некоторых своих коллег на эти предложения…, — так прокомментировал Путин результат работы АСИ в продолжении нескольких месяцев.

На выставке проектов АСИ были представлены предложения по созданию цифровой платформы, но Путина они не удовлетворили

Платформу все-таки доработают к 15 ноября, МВД регламенты уже составило

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева в своем докладе заверила главу государства, что цифровую платформу агентство обязательно разработает к 15 ноября, и согласилась в ее необходимости. Все опросы, которые АСИ провело в этом году, показали, что главными проблемами для большинства предпринимателей сегодня является именно давление надзорных органов и административный прессинг.

Платформа, уверена она, позволит нивелировать эти риски и системно решать проблемы. Для этого уже учредили АНО, которая в будущем должна стать оператором данной платформы, совет директоров которой возглавил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Чупшева заявила и о позитивной реакции в регионах. Для того, чтобы эта платформа заработала, необходимо, чтобы все надзорные и правоохранительные органы разработали регламенты. Пока разработало и утвердило свой регламент только МВД — в АСИ им остались довольны, он «соответствовал ожиданиям».

Говоря в том числе об этой платформе, Путин отметил, что необходимо формировать среду для «мощного технологического развития». Но для этого, признался он, требуется снять правовые и другие преграды для отечественных компаний и стартапов. Национальный лидер пообещал по итогам встречи с представителями участвующих в разработках АСИ лучших компаний — участниц Национальной технологической инициативы — сформулировать поручения соответствующим ведомствам. Впрочем, по мнению Владимира Путина, АСИ должно активнее предлагать эффективные инструменты прямой и постоянной обратной связи не только конкретно с бизнесом, но и с людьми вообще, в частности, учитывая запросы граждан по благоустройству городов.

Путин отметил, что необходимо формировать среду для «мощного технологического развития». Но для этого, признался он, требуется снять правовые и другие преграды для отечественных компаний и стартапов

Работа АСИ необходима для «технологического суверенитета страны»

Кроме «бизнес-платформы», интерес у президента вызвали новые формы образования, такие как взаимное обучение человека и искусственного интеллекта: подобная переходная модель развития в сфере образования, полагает он, «может привести к совершенно неожиданным и масштабным результатам».

В целом работа АСИ необходима, заявил он, для формирования «технологического суверенитета страны». Путин попросил агентство активнее запускать новые социально значимые проекты, касающиеся, в частности, развития социального предпринимательства.

— Речь в том числе о программах обучения и трудоустройства людей старшего поколения, о распространении опыта организации долговременного ухода за больными и пожилыми гражданами, а также о развитии профориентации и дополнительного образования подростков, о создании современной инфраструктуры детского отдыха, — заявил он.

Детские лагеря России реконструируют в рамках ГЧП — за 130 млрд рублей

В ответ Светлана Чупшева рассказала о том, что сегодня охвачена детским отдыхом всего треть российских детей и только 10% — загородным отдыхом, из-за устаревшей инфраструктуры самих детских лагерей и недоступности путевок (для малообеспеченных и не только семей). Она попросила 130 млрд рублей на пятилетнюю программу ГЧП, 50% которые должны обеспечить частники. И особенно отметила работу в этом направлении Сбербанка и «Внешэкономбанка».



В настоящий момент АСИ по ряду направлений уже упаковывает системные решения отдельных регионов в «транслируемые решения», которые могут применять у себя другие субъекты РФ. Всего в базе 78 удачных решений — от социальной сферы, здравоохранения и ЖКХ до благоустройства городов и ипотечного решения по ИЖС

Предполагается, что бизнесу будет выгодно проводить реконструкцию детских лагерей. И, если проект удастся сделать федеральным, то 40 регионов могут полностью реконструировать инфраструктуру детского загородного отдыха. К слову, на днях в Казани обсуждалась инициатива восстановить заброшенные пионерские лагеря с помощью государственно-частного партнерства.

На заседании вообще много говорили о бизнесе. Так, перед АСИ поставлена задача повышения производительности труда и внедрения инноваций в компании. Это должно дать дополнительные 1,5% ВВП. Но для полноценного участия в инновационных проектах, считает сам бизнес, необходима помощь государства, в частности, в решении вопросов венчурного инвестирования на следующем, за «посевным», этапом. И должна быть оказана помощь с внешнеполитической поддержкой и экспортом: так как маленьким компаниям выходить на мировой рынок тяжело.

В целом, считает президент России, уже сегодня Агентство стратегических инициатив представляет собой «уникальную библиотеку управленческих решений», которые можно и даже нужно распространять по всем регионам страны и выходить с ними на международный уровень, обмениваясь управленческим опытом с другими странами. В настоящий момент АСИ по ряду направлений уже упаковывает системные решения отдельных регионов в «транслируемые решения», которые могут применять у себя другие субъекты РФ. Всего в базе 78 удачных решений — от социальной сферы, здравоохранения и ЖКХ до благоустройства городов и ипотечного решения по ИЖС; 56 субъектов эти удачные управленческие решения уже используют. Есть среди них и татарстанские практики под эгидой Минэкономики РТ, например, Единый центр кредитования, созданный командой татарстанского Гарантийного фонда, и проект «Проверенный бизнес» по вопросам взаимодействия бизнеса и надзорных органов.

Благодаря кванториумам 70% детей решили остаться обучаться в регионах

Тем временем на вчерашнем заседании отметили, что благодаря, например, созданию экосистемы для вовлечения детей в техническое и цифровое образование, было построено множество кванториумов в разных регионах, через которые прошли 80 тыс. детей. По данным АСИ, в итоге если год назад опросы показывали, что 70% детей намеревались покинуть регионы для получения образования в федеральных вузах, то теперь 70% готовы остаться.

Говоря об образовании, Чупшева рассказала и о необходимости развития проекта «Школа-2025» по отмене ряда СНИПов, не позволяющих реконструировать и достраивать существующие школы. Из-за демографического бума, предупредила она, через 2 года детей в России будет уже 18 млн, и строительством новых школ проблему всеобщего образования не решить: необходимо реконструировать уже существующие, увеличивая мощность школ в два раза.

На заседании отметили, что благодаря, например, созданию экосистемы для вовлечения детей в техническое и цифровое образование, было построено множество кванториумов в разных регионах, через которые прошли 80 тыс. детей. Фото rcvrrt.ru

Добавим еще, что сегодня предложено было утвердить председателем экспертного совета АСИ главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и включить в совет мэра Москвы Сергея Собянина (столица заняла первое место в национальном рейтинге АСИ по соцпроектам и цифровым решениям в этом году). Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов уже входит в состав наблюдательного совета АСИ наряду с Путиным, а Татарстан в этом году занял в рейтинге АСИ второе место.