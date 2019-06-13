Зеленодольская «Ингушетия» с «китайским сердцем»

Зеленодольские корабелы продолжат серию «Буянов» на китайских дизелях, которыми заменили немецкие двигатели

Независимый производитель боевых кораблей Зеленодольский завод им. Горького сумел избавить от тяжелых последствий «судостроительного дизельгейта» собственный МРК проекта 21631 (шифр «Буян-М»), убедив Минобороны РФ перейти на комплектацию китайскими дизелями CHD622 вместо немецких MTU, оказавшихся под запретом из-за международных санкций. На церемонии спуска на воду МРК «Ингушетия» стало известно, что серийное строительство зеленодольских «Буянов» вырастет до 12 кораблей. В ЗПКБ заверили, что выход в море кораблям обеспечили китайские дизельные двигатели, которые доказали эффективность при несении службы двух МРК в составе Черноморского флота РФ.

ВМФ поверил в «китайское сердце»

ВМФ России одобрил комплектацию малых ракетных кораблей (МРК) проекта 21631 разработки «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро» судовыми дизелями CHD622 производства КНР взамен европейских высокооборотных MTU, поставки которых были прекращены в Россию после объявления международных санкций в 2014—2015 годах.

«С китайскими двигателями, которые были согласованы командованием ВМФ РФ (в 2018 году, — прим. ред.), были достроены шестой и седьмой МРК», — рассказал корреспонденту «Реального времени» главный конструктор проекта ЗПКБ Яков Кушнир (речь идет о малых ракетных кораблях под названиями «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек»).

«Теперь вслед за ним отправится в плавание восьмой по счету корабль этого проекта, который получил название «Ингушетия», — продолжил рассказывать Яков Кушнир. И дал понять, что, несмотря на сомнения, китайские двигатели доказали эффективность при несении службы этих двух кораблей с «китайским сердцем». Сегодня они работают на Черноморском флоте РФ и не вызывают нареканий военных. По крайней мере, претензий от них не поступало.

Спущенный на воду восьмой в серии МРК вобрал в себя всевозможные доработки по устранению недостатков китайского дизеля. Фото prav.tatarstan.ru

Как искали замену немцам



На днях спущенный на воду восьмой в серии МРК вобрал в себя всевозможные доработки по устранению недостатков китайского дизеля. Надо сказать, что как раз по этой причине с опозданием на год был сдан седьмой МРК «Вышний Волочек». В состав Черноморского флота он вошел лишь в середине 2018 года. Все это время инженеры в области двигателестроения вместе с зеленодольскими корабелами доводили его до необходимых для военных технических характеристик.

По словам источников, изначально десять кораблей из строящейся серии «Буянов-М» планировали оснастить немецкими двигателями MTU. Прекращение поставок немецких двигателей сильно ударило по проекту ЗПКБ. Из-за действия антироссийских санкций ими укомплектованы только пять МРК, которые были переданы флоту в 2014—2015 годах. Последующие шестой и седьмой оказались, можно сказать, экспериментальными образцами ВМФ РФ, но другого выбора нет. Российское машиностроение не готово прямо сейчас выпустить собственные дизели для судостроения. По информации собеседников «Реального времени», китайские дизельные двигатели поставляют не сами китайцы, а компания «Морские пропульсивные системы», работающая в Санкт-Петербурге.

Однако вытащить из «судостроительного дизельгейта» боевые корабли проекта «Каракурт» зеленодольцам не удалось. По словам источников, военные насмерть встали против китайских двигателей, поэтому перенос сроков может случиться еще не раз.

Владимир Тряпичников заявил, что серийное строительство вырастет до 12 кораблей до 2023 года включительно. Фото tvzvezda.ru

Зеленодольские «Буяны» разрастаются в море

Между тем зеленодольские «Буяны» пробили себе выход в море. На торжественной церемонии спуска на воду МРК «Ингушетия» начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников заявил, что их серийное строительство вырастет до 12 кораблей до 2023 года включительно. По его словам, сегодня на зеленодольском заводе развернута самая большая серия ракетных кораблей. «Хотя корабли и с малым водоизмещением, но сбалансированным составом вооружения», — отметил он.

В настоящее время на предприятии строят еще два корабля проектов «Грайворон» и «Град», а еще два будут заложены в этом году. Средний цикл строительства кораблей может сократиться за счет налаживания ритмичных поставок дизелей, тогда как последний корабль строили почти 5 лет (был заложен в 2014 году, — прим. ред.).

Контр-адмирал флота Владимир Тряпичников выразил надежду, что к 2024 году флот получит модернизированную версию зеленодольских «Буянов», но в каком количестве, пока рано говорить. В свою очередь, главный конструктор проекта ЗПКБ Яков Кушнир заверил, что бюро не стоит на месте и разрабатывает модернизированную версию с усиленной противовоздушной обороной и повышенным ракетным потенциалом.



«Зеленодольцы в очередной раз удивили», — похвалил корабелов на торжественной церемонии начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ России Владимир Тряпичников. «В Зеленодольске спущен на воду малый ракетный корабль «Ингушетия», а в Новороссийске поднят Андреевский флаг на патрульном корабле «Дмитрий Рогачев», который, кстати, также сделан на зеленодольском судостроительном заводе», — сообщил он. Контр-адмирал не исключает, что в ближайшем будущем в один день могут произойти не два, а сразу три события — закладка одного корабля, спуск на воду другого и поднятие флага на третьем.

Главным виновником торжества стал глава Ингушетии, Герой России, генерал Юнус-Бек Евкуров. Фото prav.tatarstan.ru

Подарки Евкурова

Впрочем, главным виновником торжества стал глава Ингушетии, Герой России, генерал Юнус-Бек Евкуров. Он приехал, как и полагается восточным гостям, с государственным ансамблем песни и пляски. Впервые имя Ингушетии появится в названии боевой техники. Передачу корабля приурочили к 27-й годовщине образования республики.

«Так совпало, что в эти дни наш регион отмечает 27-ю годовщину со дня своего образования. И сегодня этот праздник ознаменован важным событием — впервые в истории республики на воду спускается малый ракетный корабль, который будет носить имя «Ингушетия». Вы успешно и за короткий срок справились с задачей, и сегодня со стапелей сходит самый современный корабль, который будет решать задачи по охране и защите нашего государства. Наша республика возьмет шефство над кораблем», — пообещал Евкуров.

Интересно, что во время церемонии он удостоил званием «Заслуженный строитель Ингушетии» главу холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова и гендиректора Зеленодольского завода Александра Карпова. Глава судостроительной корпорации Ренат Мистахов в это время был на Новороссийской военно-морской базе и передавал патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев».

Спуск на воду МРК «Ингушетия» оказался настолько важен для республики, что он проходил под звуки гимна, который был специально записан заслуженной артисткой Ингушетии Лемой Нальгиевой и вице-премьером правительства РИ Марет Газдиевой. Собственно, она была названа крестной матерью корабля и по специальному помосту спустилась в док-камеру и разбила бутылку шампанского.