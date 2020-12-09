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филиал ФГБУ «Средволгаводхоз»

Гос. ведомства

Общая информация

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов.

Филиал «Средволгаводхоз» является подведомственной организацией Федерального агенства водных ресурсов.

Руководитель — Самигуллин Марсель Мусагитович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420039, ул. Коломенская, д.12
  • Телефон: (8432) 73-77-72
  • Email: svvh@mail.ru
  • Сайт: https://voda.gov.ru/

Дата последнего обновления: 09.12.2020

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