филиал ФГБУ «Средволгаводхоз»
Общая информация
Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов.
Филиал «Средволгаводхоз» является подведомственной организацией Федерального агенства водных ресурсов.
Руководитель — Самигуллин Марсель Мусагитович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420039, ул. Коломенская, д.12
- Телефон: (8432) 73-77-72
- Email: svvh@mail.ru
- Сайт: https://voda.gov.ru/
Дата последнего обновления: 09.12.2020