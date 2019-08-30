«Пацаны, вы должны выиграть!»: драматический камбэк в «золотом» матче Кубка Лемаева

Шесть команд, пять дней и один кубок — всю эту неделю (плюс воскресный день, 25 августа) внимание любителей спорта в Нижнекамске было приковано к главному событию этого межсезонья в городе. Пока старшая команда обкатывала состав на выезде, юниоры «Нефтехимика» оттачивали мастерство на родном льду. И отточили его весьма успешно! Подробности — в очередном репортаже «Реального времени».

«Обязательно приедем снова!»



То, что в Нижнекамск удалось привезти команду из Соединенных Штатов, безусловно, повысило интерес к турниру. Кто-то даже сравнил эти юниорские баталии с суперсерией Россия — Канада. В принципе, сравнение достаточно удачное, особенно если брать во внимание, что вместо сборной команды Россию представляли воспитанники ведущих хоккейных школ страны. И среди лучших — юниорский «Нефтехимик».

Ну а честь заокеанского хоккея защищала команда Esmark Stars. Что мы знаем о гостях? Esmark Stars — команда с более чем полувековой историей. Базируется в славном своими хоккейными традициями Питтсбурге, штат Пенсильвания. Ну вот, в общем-то, и все. Да и надо ли больше болельщикам — понятно же, что лед все покажет.

К слову, встречали американскую команду тепло, можно даже сказать, душевно. И танцами, и песнями, и угощением... Все для того, чтобы ребята чувствовали себя как дома. И первые впечатления приезжей команды были именно такими.

Юрий Кривохижа, тренер Esmark Stars:

— Перелет отнял у нас много сил, но после такого теплого приема на татарстанской земле вся усталость прошла! Мы очень вам благодарны. Усталости как будто и не бывало — все бодрые, с хорошим настроением, полны энергии. И мы очень благодарны Группе компаний ТАИФ за предоставленную возможность участвовать в турнире. Обязательно приедем снова!

Юрий Кривохижа: «Перелет отнял у нас много сил, но после такого теплого приема на татарстанской земле вся усталость прошла!" Фото vk.com/sk_neftekhimik

Трибуны гнали к золоту

Юниорский турнир, посвященный 90-летию первого директора нижнекамского химкомбината Николая Лемаева, получился особенным еще и потому, что игры проводились не на малой ледовой арене, а на большом льду «Нефтехим Арены». Со всеми, что называется, вытекающими — комфортно, вместительно, статусно. Все для того, чтобы соревнования прошли на высшем уровне. И зритель на такую подготовку ответил соответственно — матчи «чужих» юниоров собирали по нескольку сотен зрителей на трибунах ледового дворца. Что уж тут говорить о матчах с участием нижнекамских хоккеистов — на них уверенно забивались четыре сектора!

Всю неделю болельщики обсуждали нашумевший матч нижнекамцев и американцев. Игрой именно с этим соперником начался для подопечных Роберта Харисова лемаевский турнир. Если поначалу наши парни к сопернику присматривались, то к концу встречи уже полностью раскусили и игровой почерк, и возможности соперника. На табло горели 6:1, а трибуны каждую заброшенную шайбу встречали таким шумом, что не всегда удавалось расслышать фамилию автора гола.

Играй юниоры на малой арене, то и не узнали бы об их успехах в городе. А тут буквально на каждом углу: «Видел, как наши американцев дернули?!» В общем, гостеприимство закончилось в аэропорту. На льду все соперники, и все — принципиальные. «Нефтехимик» показал гостям волчий оскал, команду Харисов подготовил боевую во всех смыслах этого слова. А главное — забивную! «Салават Юлаев», «Металлург», «Нефтяник» — всех нижнекамские юниоры победили уверенно и подходили к решающему дню турнира в лидерах.

Точнее, делили первую строчку в таблице с «Авангардом» («ястребы» были даже выше благодаря разнице забитых и пропущенных шайб). Вот именно с омичами и встретились подопечные Харисова в последний день турнира — в матче за золото.

«Нефтехимик» показал гостям волчий оскал, команду Харисов подготовил боевую во всех смыслах этого слова

«Вижу цель, не вижу препятствий!»

«Золотой» матч выдался крайне зрелищным — было много скорости, бросков, силовой борьбы. При этом парни играли дисциплинированно и вели себя достойно. Если бы не решетки на шлемах игроков, можно было бы подумать, что это и есть главная нижнекамская команда (тем более что матч, разумеется, тоже проходил на главной арене). И боролись «волки», не жалея себя и оставляя на льду все силы.

А игра между тем складывалась для них поначалу не слишком радужно. «Нефтехимик» уступал в счете, хотя по игре такого сказать было нельзя. Заряженная родными трибунами, команда рвалась вперед. Неизвестно, что сказал тренер своим подопечным во втором перерыве, но на заключительный отрезок матча нижнекамцы вышли на площадку быстрыми и дерзкими, будто и не было позади 40 минут игрового времени. Уступая 2:3, «Нефтехимик» положил начало камбэку за три минуты до сирены. Сначала счет сравнял Никита Мокеев, а за пару секунд (!) до окончания основного времени Ислам Гайнуллин снял вопрос о победителе. Такая трудовая и такая важная победа «Нефтехимика» — 4:3!

Продолжение следует

С финальной сиреной трибуны буквально взорвались. Такой мощной поддержки наши юниоры, конечно, еще не видели. Под рев трибун «Нефтехим Арены» в воздух полетели клюшки, на площадку со скамейки высыпали молодые чемпионы.

Затем было награждение и закрытие турнира. Третье место — «Авангард», второе — «Салават Юлаев»… «Первое место — команда «Нефтехимик»!» — на этих словах диктора стадион снова потонул в одобрительном реве. Пять дней напряженного труда — и ярчайший камбэк тогда, когда, казалось, уже не отыграться. Парни проявили характер и показали себя настоящими мужиками, за которых родной ДЮСШ уж точно стыдно не будет.

«Первое место — команда «Нефтехимик»!» — на этих словах диктора стадион снова потонул в одобрительном реве

Дмитрий Перевозчиков, капитан команды «Нефтехимик»:

— Переломить ход игры в свою пользу мы смогли за счет характера. Сумели вовремя собраться и в концовке забили третью шайбу. Ну а там уже надавили на соперника и четвертую забили. Что сказал в перерыве тренер? «Пацаны, вы должны выиграть эту игру!»

Не только кубок остался на родине, но и индивидуальная награда — лучшим защитником турнира стал автор победной шайбы в «золотом» матче Ислам Гайнуллин. Гостей из Северной Америки тоже не оставили без специального приза — лучшим среди голкиперов был признан страж ворот Esmark Stars.

Команды разъехались по своим городам и континентам — кто-то с чувством досады, а кто-то с желанием взять реванш. Как не уставал повторять Кривохижа: «Мы обязательно встретимся снова». Впереди новый сезон и, будем надеяться, не менее зрелищные матчи и яркие победы. В любом случае несомненно одно: хоккей на нижнекамской земле будет жить и процветать.



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