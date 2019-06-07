«Мой муж никогда «тукаевским» не был!»: первое интервью вдовы застреленного в центре Казани бизнесмена

Кем был владелец «Ломбарда Гарант» Ришат Садыков, кто такой стрелок Ринат Раимджанов и что стало с бизнесом жертвы

Фото: Ришат Садыков с семьей

«Если бы правоохранительные органы вовремя забрали у Раимджанова пистолет, Ришат мог бы жить», — считает вдова убитого в Казани бизнесмена Ришата Садыкова. По мнению ее адвоката, силовики так старательно прикрывали «псевдопотерпевшего», что он почувствовал полную безнаказанность. Результат — Садыков погиб, его друг получил три ранения. А стрелок после пяти месяцев «пряток» и задержания возложил на убитого организацию преступления ОПС «Тукаевские». Возмущенная его позицией Асия Садыкова впервые со дня трагедии согласилась на встречу с журналистом — «Реального времени».

«Просто шокирует двуличие этого человека»



«Ломбард Гарант» на улице Университетской в Казани работает уже 15 лет. В нескольких метрах от него 25 декабря 2018 года получил смертельную рану директор и совладелец ломбарда Ришат Садыков. Его друг Сергей Мазанов выжил, хотя от ранений не оправился до сих пор.

Напомним, после расстрела Садыкова и Мазанова преступник скрылся, а на следующий день полиция обнародовала данные и фото подозреваемого. 55-летний Ринат Раимджанов прятался до середины мая, порой выбираясь в центр на встречи. Благодаря чему его примерный маршрут на такси и отследили до ЖК «Радужный» в Осиново. После задержания Раимджанов выдал орудие преступления и свою версию событий: дескать, именно Садыков организовал на него нападение в 2016 году, за которое уже арестованы три фигуранта большого дела ОПС «Тукаевские».

На встрече с журналистом Сергей Мазанов в подробностях припомнил день трагедии, опровергая версию о якобы случайных выстрелах обвиняемого в убийстве и покушении Рината Раимджанова. В свою очередь вдова убитого Асия Садыкова рассказала «Реальному времени» — стоило мужу пообещать Раимджанову помощь, как тот от просьб перешел к вымогательству. На обнародованную в СМИ позицию обвиняемого отреагировали бурно.

— Просто шокирует двуличие этого человека — ну как можно извиняться и параллельно поливать грязью убитого человека?! Своими фантазиями он просто пытается очернить моего мужа и получить определенную выгоду. Это показывает, насколько человек низок и подл, — говорит Асия Садыкова.

Ну дома у нас он точно не бывал. Пусть не сочиняет. Знала его лишь заочно...

— Такое мнение у вас сложилось до или после трагедии? Лично знакомы с Раимджановым?

— Ну дома у нас он точно не бывал. Пусть не сочиняет. Знала его лишь заочно... Вообще, прошло еще так немного времени — не пять месяцев жизни, а пять месяцев нежизни. Он забрал не только жизнь моего мужа (начинает плакать), но и огромный пласт жизни моих детей. Потому что Ришат был замечательным мужем, отцом, всегда был очень внимателен, мудр в отношениях. У нас были традиции совместных прогулок, просмотров...

Лично Раимджанова я видела лишь один раз — зимой позапрошлого года. Он поджидал Ришата у детского садика. Как будто показать хотел: вот, я знаю, куда ты детей водишь! Садик-то не рядом с нашим домом. А так я неоднократно слышала их телефонные разговоры, находясь в машине рядом с мужем. «Вот, у меня все плохо, помоги мне», — говорил он в первый раз, речь сразу шла о деньгах. Ришат отвечал: «Я подумаю, что можно сделать. Постараюсь помочь». Я ему тогда еще говорила: «Ты всем пытаешься помочь. Но у нас у самих трое детей». А он: «Ладно, что-нибудь придумаем». Видимо, надеялся предложить какой-то вариант.

Потом интонация звонков поменялась: «Раз ты мне обещал помочь — давай деньги сейчас!» Пошло третирование с его стороны, давление психологическое, будто ему должны. Я знаю, что Ришат при жизни оперативникам об этом рассказывал, говорил, что Раимджанов ему угрожал и к садику не просто так приходил.

— А защита стрелка продвигает версию, будто Садыков у него отнял бизнес...

— Все это его вымыслы, это однозначно. И он это прекрасно знает. У Ришата в принципе не было долгов. Попытка представить эту историю как криминальные разборки — вообще полная чушь! Мой муж никогда «тукаевским» не был!

Зато о том, что Раимджанов в 2016 году с пистолетом и гранатой угрожал людям на рынке в районе Компрессорного завода, многие знали. И если бы правоохранительные органы вовремя забрали у него пистолет — стрелять было бы не из чего, Ришат мог бы жить. А они не забрали... Мы по этому поводу жалобу писали после трагедии.

«Стекла посыпались на нас, и нас немного оглушило в салоне»

По словам Асии Садыковой, даже не все родственники знали, что учредители ломбарда — Ришат и его партнер — больше 10 лет помогали школе-интернату для слепых детей в Лаишевском районе. Спрашивали, что нужно, и привозили.

«Свои добрые дела он никогда не афишировал, — рассказывает Садыкова. — Знаю, что он периодически покупал продукты для знакомых, которые в одиночку растят детей. Просто потому, что мог».

— Ни один человек не может сказать, что видел Ришата с сигаретой или за кружкой пива. Он не курил и не пил. Он же бывший спортсмен, профессионально баскетболом с детства занимался, — подключается к разговору Сергей Мазанов, друг Садыкова с 7-летнего возраста — росли в одном дворе, заканчивали одну школу. — Не было дня, чтобы не общались. Если мы не виделись, то обязательно три раза созвонимся.

Он в меня три раза стрелял, пока я бежал. Правда, я эти пули не ощущал. Только толчок



— А в тот вечер как встретились?

— Я пошел на улицу Тинчурина постричься. Вышел из парикмахерской в 5 или полпятого. Звоню Ришату. Он говорит: «Заходи, я здесь». Я пришел через полчаса. Посидели, поговорили — планы на следующий год, что будем делать. И тут мне позвонил сын со службы: «Папа, едем к вам». Я сказал Ришатке: «Ну я пошел, мне внучка везут». Он, как всегда, предложил подвезти.

Подошли к машине. Ришат сел на водительское, я на пассажирское сидение. Но я долго ноги стряхивал и когда закрыл дверь, со стороны Ришата у машины стоял этот человек с пистолетом. Он Ришату два раза сказал: «Выйди из машины». Ришат ему дверь не открыл. Тогда он выстрелил в нас. Пускай адвокат не говорит, что он хотел помощи попросить — он выстрелил сразу. Стекла посыпались на нас, и нас немного оглушило в этом салоне. Машина поехала назад. Я подумал — уезжаем. Но Ришат резко остановился и вышел из машины. Я тоже вышел.

Разговора между ними я не слышал, еще оглушен был. Когда выстрел прозвучал роковой — я побежал, чтобы его обезоружить. Раимджанов в Ришата стрелял в падении. Но это была не случайность. Он же специально с пистолетом пришел. Просто поговорить с пистолетом не приходят... А меня он, что, так сильно испугался?.. Он в меня три раза стрелял, пока я бежал. Правда, я эти пули не ощущал. Только толчок. Когда я добежал, у меня уже не было сил. Я Ришата хотел спасти... Потому что опасался, что Ринат встанет и опять кинется на него.

Я получил три ранения: два в живот, одно в бедро. Одно тяжеленькое — кишечник пробит.

— Долго пробыли в больнице?

— Две недели. Но проблемы эти ощущаются и сейчас каждый день. Работать, как раньше, не могу — через два часа такая усталость появляется, будто сутки пахал. Я не бизнесмен — занимаюсь электромонтажными работами. К врачам обратился. Хирург сказал: «Потерпи год, после таких ранений сразу не восстанавливаются...» Короче, я стал не такой человек, который был раньше.

Адвокат потерпевших: «Пощады от нас не будет»

— Ломбарды — бизнес небезопасный, были ли у Садыкова какие-то средства самообороны?

С.М.: Был официально зарегистрированный пистолет. Не в машине, а дома. Сейчас его сдали, как положено. Ришат ведь не ожидал такого, и с собой оружие не носил. А его бандитом пытаются представить... Меня сильно взбесил этот адвокат, который утверждает — мол, Ришат был активным членом ОПГ. Да неужели у меня мог быть такой друг?! У меня за 47 лет жизни — даже привода не было!

После смерти Садыкова работу компании возглавила его супруга. Она же посчитала нужным нанять профессионального защитника, когда стало ясно, что поиски преступника затягиваются.

Эта ложь и провокация со стороны Раимджанова родилась только после его задержания, чтобы уйти от ответственности. Ни о каком раскаянии с его стороны речи не идет, поэтому мы будем требовать самого сурового наказания

— Я представляю интересы обоих потерпевших, — уточняет адвокат Руслан Нагиев. — У нас были претензии по поводу того, что вооруженный человек до сих пор не пойман, значит, может выстрелить снова. Мазанов беспокоился за свою жизнь, ведь фактически он единственный очевидец преступления. Да, были видеозаписи, но живой свидетель — совсем другое.

Также мы писали в Следком и в МВД относительно халатного отношения к сигналам о преступных действиях Раимджанова. Ведь есть показания, что он в 2016 году угрожал людям гранатой и пистолетом, они не голословны. На место происшествия вызывали сотрудников БОР (батальон оперативного реагирования, — прим. ред.), но пока они прибыли, Раимджанов скрылся. И его даже к административной ответственности не привлекли!

— Как думаете, почему?

Р.Н.: Потому что он был потерпевшим по делу «Тукаевских». Был выгоден следствию. Его, видимо, прикрывали... Даже оружие не отобрали. И от безнаказанности он стал продолжать вымогательство. Я знаю, что были неоднократные отказы возбуждать дело по той истории.

Еще хочу сказать, что позиция Раимджанова и его адвоката, якобы Садыков организовал какое-то нападение, вообще не выдерживает критики. Садыков в жизни ни в чем таком не обвинялся, ни на каких оперативных учетах не состоял. В деле «Тукаевских» ведь кого только нет. Но к нему претензий не было. И Раимджанов не говорил о нем больше двух лет — ни до возбуждения дела, ни после того, как арестовали троих ребят. Они, кстати, отрицают вину.

Эта ложь и провокация со стороны Раимджанова родилась только после его задержания, чтобы уйти от ответственности. Ни о каком раскаянии с его стороны речи не идет, поэтому мы будем требовать самого сурового наказания, какое предусмотрено законом. Пощады от нас не будет.

P.S. Обвиняемый по делу об убийстве и покушении на убийство Ринат Раимджанов не стал оспаривать свой арест.