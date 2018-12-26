Разбой или месть? За что застрелили в Казани хозяина сети ломбардов и его спутника

В Казани расследуют жестокое нападение на бизнесмена с точкой скупки золота в центре

Фото: скриншот видео

В Казани неизвестный стрелял в директора сети ломбардов «Гарант» и его спутника. Нападение произошло накануне вечером на пересечении улиц Островского и Университетской, рядом с торговой точкой бизнесмена. Нападавший выстрелил предпринимателю в голову, а когда его попытался остановить второй мужчина, ранил и того в живот. На записи с камер наблюдения видно, как после этого стрелок спокойно удалился с места преступления. Оба раненых в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Подробнее о происшествии — в материале «Реального времени».

Перестрелка в центре

Накануне вечером в центре Казани у ломбарда немолодой мужчина из боевого пистолета расстрелял двух человек. Один получил ранение в живот, другой — в голову. Нападавший скрылся. Его личность, благодаря записям с видеокамер, уже установлена. Это 55-летний житель Казани, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД Татарстана.

Подозреваемый пока не задержан, полицейские пытаются выяснить его местонахождение. Мотив действий стрелка также пока неясен.

Еще вчера Следком по РТ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Предварительно установлено, что двое потерпевших мужчин 45 и 47 лет вышли из ломбарда на пересечении улиц Островского и Университетской и сели в припаркованную на Университетской машину. Вскоре к ней со стороны проезжей части подошел мужчина и постучал по стеклу. Водитель вышел и, получив выстрел в голову, упал. Из автомобиля выскочил пассажир, попытался отнять пистолет, раздался еще один выстрел, и стрелок ушел.

Источники «Реального времени», близкие к правоохранительным органам, сообщают — за рулем авто находился директор ломбарда. Сейчас он и второй раненый находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Сообщение о преступлении поступило силовикам в 18.30. В СМИ обсуждают и другую версию происшествия: якобы ссора произошла после новогоднего корпоратива, но эту версию в полиции пока никак не комментируют.

Ужас какой, что творится! И никто ведь не помог, хоть бы поймать его



По словам источника «Реального времени» в правоохранительных органах, двое раненных — это Садыков Р.Р. 1973 года рождения и Мазанов С.Ю. 1971 года рождения. Первый — директор и совладелец сети ломбардов «Гарант» — Ришат Рустамович Садыков, одна из его точек как раз на Университетской, 4. Бизнесмен вчера вечером вышел из офиса и направился к своей припаркованной на углу машине, где вскоре и произошло нападение. Кто такой второй мужчина, С.Ю. Мазанов — пока неизвестно, в Татарстане таких зарегистрированных предпринимателей нет. Есть ИП с такими же инициалами и подходящим годом рождения (1971 г.р.) в Благовещенске, но он ли это, достоверно неизвестно.

Оба раненых доставлены в 7-ю горбольницу. Нападение произошло перед входом в кафе «Стамбул» по адресу: Островского, 34/1. Сегодня на месте перестрелки уже ничего не говорит о нападении – все торговые точки работают. Однако продавцы в магазинах и кафе сильно напуганы и все обсуждают обстоятельства вчерашнего происшествия. В самом ломбарде мы застали лишь одного сотрудника:

— Я сама обо всем узнала только утром. Мне в соседнем кафе рассказали. В шоке от того, что мне никто ничего даже не сказал. И я не знаю, кого из руководства ранили, — говорит девушка-приемщица.

В кафе восточной кухни по соседству рассказали, что все произошло ближе к семи вечера. Один из сотрудников утверждал, что слышал четыре выстрела, а его друзья – рабочие со стройки на месте бывшего Комбината здоровья — видели и само нападение.

— Ужас какой, что творится! И никто ведь не помог, хоть бы поймать его. Ну боятся, наверное, подходить к человеку с пистолетом, — переживает аптекарь с Университетской.

— Мы только заступили на смену, узнали утром. Я позвонила соседям в кафе «Стамбул». Девушка-продавец говорит: «Даже не спрашивай ничего, до двух ночи продержали в ментовке», она как свидетель по делу проходит. Все же у нее на глазах происходило, у них окна большие, — рассказали сотрудники магазина «Чебоксарский трикотаж», машина Садыкова была припаркована как раз под их витриной и окнами соседнего кафе.

Официантка из «Стамбула» сразу же пресекла все вопросы: «Я не хочу ничего говорить, даже не спрашивайте», — попросила она.

В Минздраве «Реальному времени» сообщили, что один из раненных в тяжелом состоянии, другой — в крайне тяжелом. Оба прооперированы и сейчас в реанимации в 7-й горбольницы.

В Казани уже были нападения на ломбарды. Например, летом вынесли приговор банде Урматского, которая совершила серию вооруженных налетов на ювелирные салоны, ломбарды и продуктовые магазины. Однако в данном случае признаков ограбления нет, и мотивы нападавшего пока неясны. В соцсетях распространяют запись с перестрелкой, где по кадрам видно, что стрелок ничего не забирает у своих жертв. Так что, возможно, речь идет о мести предпринимателю?



Владелец ломбардов со скромной выручкой

«Ломбард Гарант» именует себя гордо сетью ломбардов. Правда, сеть состоит из двух заведений — на Университетской и в Азино.

На сайте компании даже можно увидеть, что компания «уведомляет о случаях мошеннических продаж от нашего имени». Типа будьте осторожны. Как и положено ломбарду, скупают здесь золото и из него же, похоже, делают ювелирные украшения.

Отметим, что управляет сетью зарегистрированное в 2004 году ООО «ЛОМБАРД ГАРАНТ». Его директор Ришат Садыков. Он же пострадавший. Ему же принадлежит 50% доли, вторая половина компании у Рината Шагавалеева. Показатели у ООО «ЛОМБАРД ГАРАНТ» достаточно скромные. Последние три года (2015-2017) была на уровне 1,9-2 млн. рублей, а прибыль символические 30-43 тыс. рублей.

И Садыков, и Шагалеев имеют отношение еще к двум компаниям — ООО ЛОМБАРД СИРИУС (выручка в 2015 году — 503 000 рублей)

и ООО «ФЛЕШ» (в 2016 году — выручка 346 000 рублей, убыток 67 тыс. рублей). На Садыкове также числится ООО «Алтын юл», зарегистриованное на ул. Университетская, д. 4/34 пом. 2.

Специализация соответствует названию («алтын юл» с татарского «золотая дорога») — торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами.