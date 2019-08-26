Экономия на свете для аэропорта, здоровая Волга и «серебряное партнерство» с «Роскосмосом»

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Максим Платонов

Три четверти миллиарда на «Оздоровление Волги»

«Главинвестстрой» планирует заплатить 787,7 млн рублей за первый этап реконструкции районных очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод особой экономической зоны «Алабуга» и города Елабуги в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». О тендере было объявлено 21 августа, заявки принимаются до 29-го числа, тогда же и проведут аукцион.

Работы должны быть выполнены до конца следующего года. Из пояснительной записки известно, что районные очистные сооружения канализации предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, полученных от жилой застройки Елабуги и промышленных предприятий города, а также предприятий ОЭЗ «Алабуга». Работы пройдут, в частности, на блоке предочистки и блоке биологической очистки и еще на двух объектах. Расположены очистные сооружения в Танайском сельском поселении, на территории СПК «Колос». Напомним, в конце июля ГИСУ уже объявляло тендер на работы в рамках проекта «Оздоровление Волги» — тогда за 486 миллионов планировалось провести работы на пяти объектах.



Районные очистные сооружения канализации предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, полученных от жилой застройки Елабуги и промышленных предприятий города, а также предприятий ОЭЗ «Алабуга». Фото Максима Платонова

108 миллионов на полтора километра сельской дороги

«Главтатдортранс» собирается заплатить около 108 миллионов рублей за строительство автодороги по улице Заречной в селе Большая Шильна Тукаевского района, в 10 километрах от Набережных Челнов. О закупке объявили 20 августа, заявки будут принимать до 29 августа, тогда же состоится аукцион. Оплатят дорогу из бюджета региона.

Дорога будет совсем не большой длины — всего 1,5 километра. Однако в список работ, судя по документации, входят также переустройство ЛЭП и газопровода. Но в основном, видимо, стоимость обусловлена требованием строительства моста через реку Шильну. Работы планируется выполнить до 15 октября 2020 года.



Замена тысячи светильников на энергоэффективные для казанского аэропорта



Тем временем аэропорт «Казань» планирует закупить светильников на 19,3 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок 19 августа, заявки принимаются с 20 по 29 августа, тогда же и подведут итоги.

В техническом задании указывается, что приобретение светильников производится в связи с заменой физически и морально устаревших газоразрядных и светодиодных светильников с низкой энергетической эффективностью в административном здании, в боксах по ремонту спецтехники, в цехе и гараже, а также в здании стартовой колонны. Всего будет заменено 1109 светильников. Расчетный срок эксплуатации их составит не менее 80 000 часов. Гарантийный срок обслуживания — 7 лет.



«Роскосмос» стал «серебряным партнером» WorldSkills за 11 миллионов

Госкорпорация «Роскосмос», судя по информации, размещенной на портале госзакупок 21 августа, заплатила 11,1 млн рублей за приобретение статуса «Серебряный партнер» в рамках участия в Мировом чемпионате WorldSkills.

«Роскосмос» заплатил 11,1 млн рублей за приобретение статуса «Серебряный партнер» в рамках участия в Мировом чемпионате WorldSkills. Фото Рината Назметдинова

Речь идет об эквиваленте суммы в 150 тысяч евро. Единственным поставщиком стал союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», зарегистрированный в Москве, на Тургеневской площади. Местом оказания услуг указан Международный выставочный центр «Казань Экспо», а сроками оказания услуг — 22—27 августа 2019 года.

В качестве задач указывается создание уникальной международной площадки для разработки и принятия совместных решений в области подготовки кадров для новой и трансформирующейся экономики, демонстрация профессиональных навыков и рабочих функций, апробация функциональной модели, приоритетной для развития компетенций, распространение и популяризация рабочих и инженерных профессий космической направленности среди молодежи.

За 150 тысяч евро «Роскосмос», помимо прав на обозначение себя как партнера и прав на использование логотипа WorldSkills для рекламы, также получает доступ к техническому администратору площадки, экспертам и участникам чемпионата, право на получение площади для организации собственной выставочной площадки и другое.



Звук и свет для церемонии за 4,7 миллиона

ООО «Транснефть-Синтез», зарегистрированное на территории ОЭЗ «Алабуга», 21 августа объявило, что заплатит 4,72 млн рублей за организацию звукового и визуального оформления торжественной церемонии. Поставщиком стал индивидуальный предприниматель Илья Мугенов, зарегистрированный в Набережных Челнах.

ООО «Транснефть-Синтез» объявило, что заплатит 4,72 млн рублей за организацию звукового и визуального оформления торжественной церемонии. Фото Максима Платонова

Услуги должны быть оказаны в течение 12 дней, включая дату торжественной церемонии — ориентировочно 19—20 сентября. Что за церемония планируется — в документации обнаружить не удалось. Тем не менее для нее потребуются светодиодный экран размером 806 на 288 см, восемь телевизоров диагональю 65 дюймов, три комплекта звукового оборудования, 80 световых приборов полного вращения, светодиодная лента, электромеханическая лебедка, кран для съемки, заливной свет.



Туристские «Ориентиры будущего» за 4 миллиона

Государственный комитет Татарстана по туризму планирует заплатить 4,1 млн рублей за проведение Международного туристского форума «Ориентиры будущего». О тендере стало известно 22 августа, заявки будут принимать до 3 сентября, а аукцион пройдет 5 сентября.

Мероприятие пройдет 24—25 октября 2019 года. От подрядчика потребуется оформить медицинскую страховку, обеспечить проезд не менее 30 спикеров, из которых не менее девяти — из-за рубежа, оформить визы, организовать проживание. Непосредственно форум потребуется обеспечить техникой, синхронным переводом, административными услугами, а также организовать кофе-брейк.



Фильмы для «Татаркино» за 3,8 миллиона

А вот «Татаркино» заплатит 3,8 млн рублей за права проката и публичного показа кинофильмов российского и зарубежного производства. Об аукционе было объявлено 21 августа, заявки принимают до 29 августа, аукцион состоится 30 августа. Закупку оплатят из бюджета Татарстана.

Основная масса фильмов — 2018—2019 годов, но есть и более ранние. Фото Олега Тихонова

В списке — 19 фильмов производства таких стран, как Иран, Узбекистан, Казахстан, Судан, Катар, Йемен, Литва, Великобритания, Хорватия, Босния и Герцеговина, Мозамбик, Португалия, Кения, Германия, Эстония, Чехия. Все кинокартины должны быть предоставлены до 31 декабря 2020 года. Ленты смогут транслироваться в государственных и муниципальных кинотеатрах и кинозалах на территории Татарстана. Основная масса фильмов — 2018—2019 годов, но есть и более ранние — например, 2013, 1991 и 1975 года (тут речь идет о советской драме «Белый пароход»).



Hyundai Sonata в лизинг для ИЦ «Энергопрогресс»

ООО «Инженерный центр «Энергопрогресс» собирается взять в лизинг легковой автомобиль за 1,78 млн рублей. Заявки на участие принимают с 22 по 29 августа, итоги подведут 9 сентября. Предприятие, зарегистрированное в Казани, на улице Волгоградской, принадлежит «Татэнерго» и Минземимуществу Татарстана, директор компании — Алмаз Гараев.

Всего за машину будет произведено 24 платежа, по разу в месяц. Требуемый автомобиль — белый Hyundai Sonata с двухлитровым двигателем мощностью в 150 л.с. Коробка передач в машине должна быть автоматической, шестиступенчатой. В автомобиле должны быть фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, системы управления стабилизацией, система помощи при старте на подъеме, подогрев передних и задних сидений, передние и задние электростеклоподъемники, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света.

