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ГБУК РТ Татаркино

Культура

Общая информация

Основными направлениями деятельности ГБУК РТ “Татаркино” являются фильмопроизводство, кинопрокат, организация фестивалей, форумов, творческих встреч с кинодеятелями, а также расширение культурного сотрудничества с регионами России и зарубежными странами.

Юридическое лицо образовано 14 июня 2006 года.

Руководитель — Айтуганова Миляуша Лябибовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420045, ул Петра Алексеева, 3
  • Телефон: (843) 273-03-43
  • Email: info@tatarkino.ru
  • Сайт: https://tatarkino.ru/

Дата последнего обновления: 22.10.2020

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