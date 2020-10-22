ГБУК РТ Татаркино
Общая информация
Основными направлениями деятельности ГБУК РТ “Татаркино” являются фильмопроизводство, кинопрокат, организация фестивалей, форумов, творческих встреч с кинодеятелями, а также расширение культурного сотрудничества с регионами России и зарубежными странами.
Юридическое лицо образовано 14 июня 2006 года.
Руководитель — Айтуганова Миляуша Лябибовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420045, ул Петра Алексеева, 3
- Телефон: (843) 273-03-43
- Email: info@tatarkino.ru
- Сайт: https://tatarkino.ru/
Дата последнего обновления: 22.10.2020