Фомин Анатолий Алексеевич
Общая информация
Родился 2 февраля 1947 года в г. Казани.
Образование:
1971 год — Казанский авиационный институт (1971 г.).
Трудовая деятельность:
В 1971 — 1991 гг. — инженер, старший инженер, заместитель начальника отдела, председатель профкома в Казанском НИИ радиоэлектроники.
В 1991 — 2000 гг. — заведующий отделом по защите социально-экономических интересов граждан, секретарь, заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ.
В 2000 — 2012 гг. — председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан.
С января 2013 г. — председатель Общественной палаты Республики Татарстан.
Кандидат исторических наук.
Награжден почетной грамотой РТ, медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, Казань, Кремль, а/я 6
- Телефон: (843) 567-80-97
- Email: op.rt.@tatar.ru
- Сайт: www.oprt.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018