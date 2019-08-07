Общественная палата Татарстана создаст штаб наблюдателей к выборам в Госсовет РТ
В Общественной палате РТ планируют создать открытый штаб наблюдателей под осенние выборы в Госсовет республики. Зампредседателя ОП Мунир Гафиятуллин рассказал, что площадка должна концентрировать положительные и отрицательные моменты.
Члены штаба будут совершать выезды на избирательные участки, передает корреспондент «Реального времени».
По словам председателя палаты Анатолия Фомина, состав штаба «абсолютно не очерчен»: «Мы не избираем какого-то руководителя. Это будет оценка происходящих процессов».
Со 2 сентября начнет работу ситуационный центр, который будет оперативно обрабатывать поступающие обращения и проводить мониторинг СМИ, сообщил координатор корпуса «за чистые выборы» Павел Соломонов.
Напомним, что накануне ЦИК РТ провел жеребьевку эфира для агитации. На этой неделе в Татарстане стартует агитационная кампания по предстоящим выборам в Госсовет РТ.
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