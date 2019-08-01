Арестант по делу о покушении на теракт в Татарстане обвинил спецслужбы в фальсификации

Фото: Ирина Плотникова

Под стражу до 29 сентября отправил Вахитовский суд Казани второго обвиняемого по делу о подготовке теракта в Нижнекамске Ришата Зайнагутдинова. На заседании он заявил, что взрывчатые вещества в его машине появились через час после задержания, передает из суда журналист «Реального времени».

Зайнагутдинов, как и арестованный ранее Руслан Шамсутдинов, заявил в суде о том, что не совершал того, в чем его обвиняют. Он уверял — к железной дороге в 6 утра он прибыл «по иным мотивам«, а после задержания был увезен от места за 100 с лишним метров. А через час-полтора его вернули и изъяли из машины средства для подготовки теракта. «Этого в машине не было», — заявил отец троих детей.

Представитель прокуратуры РТ Вадим Серобаба ходатайство об аресте поддержал. Адвокат обвиняемого просил отказать в ходатайстве, ссылаясь на недоказанность вины.