ФСБ требует арестовать водителя «Яндекс.Такси» по подозрению в подготовке теракта

Фото: Ирина Плотникова

Вахитовский райсуд Казани приступил к рассмотрению ходатайства ФСБ об аресте задержанных накануне в промзоне Нижнекамска со взрывчаткой. Первым в зал суда завели водителя «Яндекс.Такси» Руслана Шамсутдинова, передает журналист «Реального времени».



На заседании он заявил, что всего лишь интересовался идеями «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), но понял, что это была ошибка.

Шамсутдинов также заявил, что в части, касающейся хранения взрывчатых веществ, обвинение было сфабриковано. «Это не мое, я клянусь. никакого отношения не имею», — заявил он.

Как рассказал на заседании следователь, дело в отношении отца трех детей Шамсутдинова и его друга было возбуждено 29 июля. В этот день оба, по версии силовиков, занимались публичными призывами к терроризму на парковке торгового центра. А 31 июля в 6 часов утра их задержали уже при попытке теракте.



Подробнее о задержании — в материале «Реального времени».