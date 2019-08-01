Первого подозреваемого в покушении на теракт в Татарстане отправили под стражу

Фото: Ирина Плотникова

Вахитовский районный суд отправил под стражу до 29 сентября Руслана Шамсутдинова, подозреваемого в покушении на теракт в Татарстане. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Как рассказал на заседании следователь, дело в отношении отца трех детей Шамсутдинова и его друга было возбуждено 29 июля. В этот день оба, по версии силовиков, занимались публичными призывами к терроризму на парковке торгового центра. А 31 июля в 6 часов утра их задержали уже при попытке теракта.



Ранее в суде Шамсутдинов заявил, что обвинение по хранению взрывчатых веществ якобы сфабриковано.

Подробнее о задержании — в материале «Реального времени».

