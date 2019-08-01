«Великий Болгар-2019»: массовые бои, площадка для Золотой Орды и ночевка в палаточном лагере

Как добраться, где расположиться и что посмотреть на фестивале средневекового боя

Фото: Михаил Козловский

На следующей неделе, 10 и 11 августа, на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника пройдет международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». В этом году и без того зрелищную программу, включающую в себя массовые поединки, строительство и штурм крепости, мастер-классы от ведущих реконструкторов и многое другое, дополнит новая локация, полностью посвященная Золотой Орде. Подробнее о программе фестиваля и условиях участия — в материале «Реального времени».

Рост посещаемости и 9 миллионов от государства

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» пройдет в Татарстане уже в шестой раз. И если в 2014 году его организовывали исключительно для того, чтобы подогреть интерес туристов к Болгарскому музею-заповеднику, то сейчас мероприятие переросло во вполне себе самостоятельный феномен. Посудить о том, насколько он «раскрутился», можно по динамике посещаемости: в 2014 году на первом «Великом Болгаре» присутствовали порядка 14 тысяч зрителей из 12 регионов России, а в 2018-м мероприятие посетили более 40 тысяч зрителей из 30 регионов страны.

Как рассказал организатор фестиваля, исполнительный директор ООО «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин, в прошлом году мероприятие пережило заметный спад посещаемости из-за ЧМ по футболу, однако на сей раз ожидается ее прирост.

— В 2018 году у нас было заметное падение посещаемости, а также впервые отсутствовало финансирование. В этом году на фестиваль государством было выделено 9 млн рублей, — сообщил Кокурин. — Помимо этого, в 2018-м мы впервые ввели входные билеты, и в этом году они остаются: таким образом у нас происходит компенсация примерно в половину стоимости мероприятия. То есть, чуть больше половины средств дает государство, а остальная часть закрывается продажей билетов.

Что же касается непосредственных участников «Великого Болгара» (бойцов и реконструкторов), то в этом году, помимо россиян, на фестиваль приедут жители Казахстана, Украины, Эстонии, Латвии, Чехии, Болгарии и Киргизии.

Платный вход и нехватка мест размещения

Как уже заметил организатор мероприятия, вход будет платным: взрослый и детский билеты, купленные онлайн, обойдутся в 300 и 150 рублей соответственно. На месте билеты будут продаваться чуть дороже — 400 рублей для взрослых и 200 для детей. Согласно информации на сайте фестиваля, для детей в возрасте до пяти лет включительно вход будет бесплатным.

Также для зрителей организуют автобусные маршруты из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска и Ульяновска. Транспорт не только доставит гостей на площадку, но и отвезет обратно. Отмечается, что для транспортировки жителей других городов была налажена работа с местными туроператорами.

Еще один важный вопрос — питание. В этой части организаторы также обещают полное отсутствие проблем: ежегодно на самом фестивале работают порядка 30 точек питания, плюс, в распоряжении гостей будут кафе, расположенные на территории музея-заповедника и города Болгара.

Ежегодно на самом фестивале работают порядка 30 точек питания. Фото Ильи Репина

— Единственное, чего практически не осталось на фестивале — стандартных мест размещения. К весне были забиты все гостиницы. Уже месяц как забит стационарный палаточный лагерь и все хостелы вокруг, — признает Алексей Кокурин. — Единственный способ размещения — приехать со своей палаткой и встать в специально отведенное место рядом со стационарным палаточным лагерем Болгарского музея-заповедника. Все, кто приедет со своими палатками, получат доступ ко всем благам цивилизации (душ, туалет, возможность зарядить телефон).

Упоминание палаточного лагеря вызвало обеспокоенность у участников сегодняшней пресс-конференции, и в адрес организатора посыпались вопросы об обеспечении безопасности на месте. Такая реакция не удивительна, учитывая недавнюю трагедию в Хабаровском крае: напомним, ночной пожар в палаточном лагере унес жизни четверых детей.

— На территории лагеря запрещено использование приборов для электронагревания, запрещено разжигать костры и так далее — для этого есть специально отведенные места. В плане безопасности там соблюдено все. За безопасностью будут следить сотрудники музея-заповедника, МЧС, полиция, ЧОП, — заверил Алексей Кокурин.

Заместитель председателя Госкомитета по туризму Екатерина Барабанова, подключившаяся к обсуждению вопроса безопасности, добавила также, что на месте будут дежурить скорая помощь, бригада медицины катастроф, а больницы в Спасском районе в дни проведения фестиваля работают в экстренном режиме.

И без того насыщенная программа шестого фестиваля «Великий Болгар» была дополнена новой площадкой «Золотая Орда». Фото Ильи Репина

Массовые поединки и золотоордынская локация

И без того насыщенная программа шестого фестиваля «Великий Болгар» была дополнена новой площадкой «Золотая Орда». «Реальное время» поинтересовалось у организатора, не связано ли это с тем, что в 2019 году отмечается 750-летие средневекового государства, однако, по признанию Алексея Кокурина, о юбилее никто не думал.

— Дело в том, что практически в одно время с нами в Саратове проходил большой фестиваль «Укек» — он посвящен исключительно Золотой Орде. Получилось так, что практически вся эта площадка приезжает на «Великий Болгар». Это лучшие мастера своего дела, известные не только в России, но и за рубежом. Два дня они будут проводить мастер-классы по ювелирному делу, чеканке, шитью, театральному искусству. Все то, что присутствовало по истории в Золотой Орде, можно будет увидеть на этой площадке, — рассказал исполнительный директор ООО «Путешествие в прошлое».

Основная «активность», заманивающая в Болгар многочисленных зрителей, — это зрелищные бои. В этом году на фестиваль приедут не только российские бойцы, но и участники из стран ближнего зарубежья.

— Нас ожидают достаточно бескомпромиссные бои. Особенно, если учесть то, что сборная Казахстана, которая отбиралась на чемпионат мира, по стечению обстоятельств (у них в этот момент происходила отставка президента) не смогла выехать из страны. Поэтому ребята очень жесткие и злые до победы, — поделился Кокурин. — Будут массовые поединки «10 на 10», а также бой «все на все», вмещающий в себя до 60 человек на команду. За боями следят профессиональные судьи, плюс все специально снимается с разных ракурсов. Не скрою, бывали и травмы, поскольку поединки непоказательные — бойцы действительно бьют друг друга с особым удовольствием. Однако есть четкие правила, и ни одного серьезного инцидента за всю историю фестиваля не произошло.