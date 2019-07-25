Суд арестовал директора палаточного лагеря в Хабаровском крае, где погибли дети

Солнечный районный суд Хабаровского края заключил под стражу Максима Кузнецова, директора лагеря, который работал на территории горнолыжного комплекса «Холдоми».

Мужчина является фигурантом уголовного дела о пожаре, в котором погибли дети. Он отправлен под арест на два месяца — до 22 сентября, сообщает ТАСС.

По этому делу также проходит учредитель компании-владельца лагеря Виталий Бурлаков. Другое дело возбуждено в отношении сотрудника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, проводившего проверки в лагере.

Напомним, пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел ночью. В результате ЧП погибли четыре ребенка, сгорело 20 палаток. Всего в палаточном лагере находилось 189 детей.

