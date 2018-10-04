Объявленный в розыск за кражу 230 млн казанский банкир может скрываться в России

Фото: МВД по РТ

Новые подробности по делу о краже 230 млн рублей из казанского филиала банка «Открытие». Как выяснило «Реальное время», главного подозреваемого в преступлении руководителя офиса Олега Поляха не спешат объявлять в международный розыск, поскольку у него нет загранпаспорта.

Источники «Реального времени» не исключают, что беглый банкир может скрываться на территории России, однако рассматривается версия и о пересечении границы по поддельным документам.

Ранее Полях был объявлен в федеральный розыск.