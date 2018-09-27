Казанского банкира объявили в розыск за кражу 230 млн из банка «Открытие»

Фото: МВД по РТ

Сегодня МВД Татарстана объявило имя подозреваемого в краже 230 млн рублей из казанского филиала банка «Открытие».

В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен 40-летний Полях Олег Станиславович, ранее возглавлявший данный офис банка на улице Московской в Казани.



Приметы подозреваемого: на вид 40—45 лет, полного телосложения, волосы короткие.



Полиция Казани обращается ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать по номерам: 291-48-21 (дежурная часть Управления МВД России по г. Казани), 294-50-24 (отдел уголовного розыска), а также по номерам 02, 052 (анонимно).

Напомним, факт хищения крупных сумм в валюте и рублях выявила банковская ревизия. По ее итогам в полицию было подано заявление о краже.