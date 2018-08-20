Для татарстанского ГБУ «Безопасность дорожного движения» закупят автомобили на 23 млн рублей

Госкомитет РТ по закупкам объявил тендер на поставку автомобилей для нужд ГБУ «Безопасность дорожного движения». На это из бюджетных денег выделят 23,5 млн рублей.

Согласно техзаданию, ГБУ должно получить 23 автомобиля стоимостью чуть более 1 млн рублей каждый. Все они должны быть белого цвета и 2018 года выпуска. При этом конкретная модель автомобиля не указывается.

Аукцион пройдет 27 августа. Поставка автомобилей должна произойти в течение 30 дней со дня заключения контракта.

Ранее сообщалось, что BMW татарстанских чиновников отремонтируют за 13,2 млн рублей.