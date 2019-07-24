Татарский в законе: добровольному изучению родных языков в школе ровно год

Сторонники обязательного изучения государственных языков в регионах: «Нельзя грубо обращаться с национальными чувствами людей»

Фото: Максим Платонов

Год назад Госдума приняла нашумевший закон об изучении родных языков в школе — в редакции, которая дает право выбрать для изучения любой язык без ущерба родному. После доработки инициативы 24 июля депутаты проголосовали за проект во втором чтении, а 25-го — и в третьем. Совет Федерации одобрил документ 28 июля, а президент подписал 3 августа. В Татарстане принятию резонансного документа предшествовали бурные дискуссии, точка в которых не поставлена до сих пор. Итоги первого года в условиях свободы выбора — в материале «Реального времени».

Непримиримый Павел Шмаков



За право не отказываться от обязательного изучения в школе татарского языка продолжает бороться директор казанской школы СОлНЦе Павел Шмаков. Недавно он подал жалобу на запрет обязательного преподавания татарского языка в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В конфликт с законом Шмаков вошел не из-за татарского языка, а из-за учителей татарского, которых, по его словам, чиновники потребовали уволить в середине учебного года — в декабре 2017-го. Он не подчинился, прошел суды, в итоге проиграл и был оштрафован.

— Мы продолжаем бороться, и это — на долгие годы, — сообщил Шмаков «Реальному времени». — Мы собираемся также подать жалобу в Конституционный суд России. Мы защищаем интересы детей, когда их делят по национальному признаку, это приводит к событиям вроде тех, которые происходят на Украине. Нельзя грубо обращаться с национальными чувствами людей!

Однако закон, принятый год назад Госдумой, известный российско-финский педагог считает «неплохим». Беда, по его мнению, кроется в несовершенных Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОСах), в которых не прописано изучение государственных языков республик, входящих в состав Российской федерации. А знать государственные языки, считает педагог, должны все — «хотя бы немного».

Директор казанской школы СОлНЦе Павел Шмаков продолжает бороться за право не отказываться от обязательного изучения в школе татарского языка. Фото Ирины Анисимовой

Еще один довод Шмакова в пользу обязательного татарского, что называется, от противного. Он предлагает порассуждать: если татарский нельзя обязывать всех учить, то нельзя вводить и обязательный английский, русский, математику.

При этом директор школы СОлНЦе стоит на том, что мнение родителей насчет того, надо ли изучать язык республики, в которой живешь, спрашивать вовсе не обязательно. Важно, говорит он, мнение детей, с ними и надо грамотно работать — не заставлять учить с первого класса непонятные правила, а увлекать песенками и стихами, азами разговорной речи, преподаванием языка в игровой форме.

Правда, отстаивая право на обязательный татарский, Шмаков сознает, что сейчас способных по-настоящему увлечь учеников педагогов на все школы элементарно не хватит. Причину падения уровня подготовки учителей он видит в утрате уважения к профессии:

— Нужно начать поднимать престиж учителя!

На вопрос, как давно он сам выучил татарский, Шмаков ответил, что впервые он взялся за его изучение в начале 90-х годов прошлого века — 3 года учил, а потом еще два активно им пользовался, когда, будучи депутатом Казгордумы, должен был принимать посетителей, многие из которых не говорили или плохо говорили по-русски.

— С 1995 по 2019 год мне татарский практически не был нужен. Вспоминать его я стал в конце 2017-го, когда начался этот конфликт. Сейчас снова занимаюсь с преподавателем. Тут не важно, когда я его выучу — важно, что учу.

Не считает законченным спор об обязательности преподавания татарского языка для всех школьников и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Фото Максима Платонова

Закон — в споре не точка

Не считает законченным спор об обязательности преподавания татарского языка для всех школьников, по-видимому, и председатель Госсовета РТ пятого созыва Фарид Мухаметшин. В своей итоговой речи он вновь высказал претензии к прокуратуре, которая, по его мнению, не проявила должного понимания сути происходивших в республике процессов, а подошла к исполнению буквы закона жестко и формально.

В отличие от Павла Шмакова, Фарид Мухаметшин не стал критиковать ни качество программ и учебников татарского, ни качество подготовки учителей. Он заявил, что многонациональное общество «недопустимо раскалывать» и пообещал:

— Мы обязательно добьемся, чтобы каждый мог изучать язык своих предков.

Но как и Шмаков, спикер татарстанского парламента высказал опасения, что ситуация, когда школьникам оставили выбор — учить татарский или не учить — может негативно аукнуться в будущем.

— Учителя — ранимые люди, сколько людей разочаровалось, — намекнул он на армию оставшихся без работы специалистов и на то, что следствием свободы выбора может стать обострение националистических настроений в определенных кругах общества. — Вот сейчас перепись [населения] начнется, боюсь, что это еще может обернуться расколом семей.

Закон о свободе выбора родных языков год назад Дума приняла за 11 минут. Фото duma.gov.ru

Судьбоносный закон приняли за минуты

Закон о свободе выбора родных языков год назад Дума приняла во втором чтении за 11 минут. На следующий день документ также без проблем прошел и третье чтение. Собственно, потому что доработка документа заняла много времени и вызвала бурное обсуждение, а внесенные поправки в конечном итоге устроили все стороны. В качестве родного языка родители получили возможность выбрать русский, а для поддержки национальных — создали президентский фонд.

Нашумевший законопроект в апреле прошлого года внесла в Госдуму группа депутатов всех фракций, вызвав широкий резонанс в национальных регионах, в том числе и в Татарстане. Речь шла о том, чтобы перевести родные языки на факультативную форму изучения. В нашей республике многие встретили инициативу бурным негодованием, полагая, что факультатив предаст забвению татарский язык.

В Москве услышали негодование регионов, и в российском парламенте создали рабочую группу по доработке документа. Та в новой редакции подготовила текст к 24 июля. Изменения устроили все стороны, участвовавшие в работе над проектом. Поэтому Комитет по образованию и науке рекомендовал депутатам поддержать документ во втором чтении. Его глава Вячеслав Никонов уточнил, что было учтено много предложений.

Предложенные поправки в закон «Об образовании» состояли из двух частей:

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков РФ, в том числе русского языка как родного. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям родителей, законных представителей несовершеннолетних обучающихся при приеме, переводе на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию, образовательным программам общего и основного общего образования.

— Таким образом, ответственно заявляю, что никакой факультативности в отношении языков не вводится! Они предусматриваются федеральными государственными стандартами. При этом в качестве родного языка в тех школах, где преподается предмет «Родной язык», может быть выбран русский язык, — подчеркнул глава Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Тогда же зашла речь о создании Фонда поддержки родных языков. Фонд был создан указом президента РФ, предполагалось, что он позволит готовить учебники по родным языкам, программы обучения, специалистов и проводить научные исследования в этой области. Но финансирование на эти цели отвели скромное — всего 40 млн рублей.

Первое публичное обсуждение «эскиза стратегии татарского народа» и его первая презентация широкой аудитории прошли в январе этого года. Фото Олега Тихонова

В постановлении к первому чтению также записали необходимость создания концепции преподавания родных языков. Продолжается эта работа и в Татарстане. Первое публичное обсуждение «эскиза стратегии татарского народа» и его первая презентация широкой аудитории прошли в январе этого года. Председатель «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев рассказал, к какому времени татарский народ достигнет устойчивого развития, увеличится ли число татарских школ и как будет развиваться национальная культура.