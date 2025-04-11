Магазины могут обязать продавать не менее 10% товаров местного производства

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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий торговые сети иметь в ассортименте не менее 10% товаров местного производства. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Согласно законопроекту, торговые сети (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) должны будут обеспечить наличие в своем ассортименте не менее 10% социально значимых товаров местного производства. При этом органы госвласти субъектов смогут устанавливать исключения из этого требования, исходя из фактических обстоятельств.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению автора законопроекта, одной из ключевых проблем продовольственного рынка является высокая степень централизации закупок федеральными торговыми сетями, что приводит к увеличению себестоимости товаров. Предлагаемые изменения направлены на устранение этой проблемы путем стимулирования торговых сетей к закупке продукции у местных производителей. Это позволит снизить логистические издержки и обеспечит стабильный сбыт для предприятий агропромышленного комплекса субъектов.

Ранее Минпромторг России предложил поэтапно ввести обязательную маркировку отдельных видов сладостей и кондитерских изделий в потребительских упаковках.