Магазины могут обязать продавать не менее 10% товаров местного производства
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий торговые сети иметь в ассортименте не менее 10% товаров местного производства. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Согласно законопроекту, торговые сети (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) должны будут обеспечить наличие в своем ассортименте не менее 10% социально значимых товаров местного производства. При этом органы госвласти субъектов смогут устанавливать исключения из этого требования, исходя из фактических обстоятельств.
По мнению автора законопроекта, одной из ключевых проблем продовольственного рынка является высокая степень централизации закупок федеральными торговыми сетями, что приводит к увеличению себестоимости товаров. Предлагаемые изменения направлены на устранение этой проблемы путем стимулирования торговых сетей к закупке продукции у местных производителей. Это позволит снизить логистические издержки и обеспечит стабильный сбыт для предприятий агропромышленного комплекса субъектов.
Ранее Минпромторг России предложил поэтапно ввести обязательную маркировку отдельных видов сладостей и кондитерских изделий в потребительских упаковках.
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