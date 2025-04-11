Котировки золота обновили исторический максимум

Фото: Динар Фатыхов

По данным торгов, в пятницу утром стоимость золота продемонстрировала рост, установив новый рекорд.

На 8.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на $55,5, что составляет 1,75%, до $3232,9 за тройскую унцию. В ходе торгов котировки достигали максимального значения в $3240,2 за унцию.

Одновременно с этим майский фьючерс на серебро вырос на 1,78% до $31,3 за унцию.

Напомним, международные резервы России достигли нового исторического максимума, увеличившись до $658 млрд.



Рената Валеева