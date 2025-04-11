Директор казанской УК оштрафован за самозахват мест общего пользования
Госжилинспекция оштрафовала директора казанской управляющей компании ООО «УК ЖИК» на 50 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Причиной стали незаконные кладовки, организованные жильцами в местах общего пользования в подъезде дома №18 А по ул. Магистральной. Об этом сообщает пресс-служба.
В Жилинспекцию обратилась жительница дома, сообщившая, что в четвертом подъезде на этажах закрыт доступ к территории мусоропровода частными лицами, которые заняли помещения под кладовки. Также на этажах размещались коляски и велосипеды.
В ходе проверки факт самозахвата мест общего пользования подтвердился. Директору ООО «УК ЖИК» за бездействие был назначен штраф и выдано предписание на устранение нарушений.
ГЖИ РТ напоминает, что самозахват мест общего пользования является противозаконным. В соответствии со ст.36 ЖК РФ, подъезды, лифты, лестницы, коридоры, крыша, стены, подвал, земельный участок и инженерные системы являются общим имуществом собственников квартир. Уменьшение размера общего имущества возможно только с согласия всех собственников помещений в доме.
Размещение велосипедов и мебели на лестничных площадках также недопустимо, поскольку является нарушением противопожарных норм.
Ранее Госжилинспекция Татарстана оштрафовала управляющую компанию ООО УО «Челныстройремонт» на 50 тыс. рублей за некачественный ремонт кровли многоквартирного дома №20 по улице Камала в Набережных Челнах.
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