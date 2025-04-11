Директор казанской УК оштрафован за самозахват мест общего пользования

Фото: Максим Платонов

Госжилинспекция оштрафовала директора казанской управляющей компании ООО «УК ЖИК» на 50 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Причиной стали незаконные кладовки, организованные жильцами в местах общего пользования в подъезде дома №18 А по ул. Магистральной. Об этом сообщает пресс-служба.

В Жилинспекцию обратилась жительница дома, сообщившая, что в четвертом подъезде на этажах закрыт доступ к территории мусоропровода частными лицами, которые заняли помещения под кладовки. Также на этажах размещались коляски и велосипеды.

В ходе проверки факт самозахвата мест общего пользования подтвердился. Директору ООО «УК ЖИК» за бездействие был назначен штраф и выдано предписание на устранение нарушений.

ГЖИ РТ напоминает, что самозахват мест общего пользования является противозаконным. В соответствии со ст.36 ЖК РФ, подъезды, лифты, лестницы, коридоры, крыша, стены, подвал, земельный участок и инженерные системы являются общим имуществом собственников квартир. Уменьшение размера общего имущества возможно только с согласия всех собственников помещений в доме.

Размещение велосипедов и мебели на лестничных площадках также недопустимо, поскольку является нарушением противопожарных норм.

Ранее Госжилинспекция Татарстана оштрафовала управляющую компанию ООО УО «Челныстройремонт» на 50 тыс. рублей за некачественный ремонт кровли многоквартирного дома №20 по улице Камала в Набережных Челнах.

Рената Валеева