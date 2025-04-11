Страны вне БРИКС получат доступ к альтернативным платежным системам

Фото: Михаил Захаров

Страны, не входящие в БРИКС, смогут использовать альтернативные платежные платформы, которые разрабатываются в рамках объединения. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет РИА «Новости».

Лавров отметил, что помимо национальных валют существует возможность формирования платежных платформ, независимых от внешнего воздействия. В качестве примера он привел систему передачи финансовых сообщений Центробанка России, подчеркнув ее удобство и независимость от SWIFT.

— Есть целый ряд других инициатив, которые, в частности, рассматриваются в том числе и в рамках БРИКС, где Бразилия предложила и сейчас такая работа идет, подумать о формировании альтернативных платежных платформ. Я уверен, что страны, даже не входящие в БРИКС, будут иметь доступ к таким механизмам, когда они будут сформированы, — заявил Лавров.



Рената Валеева