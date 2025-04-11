Помогая другим, проиграть невозможно: на Пасху пройдет третий благотворительный тираж «Русского лото»

10 рублей с каждого проданного билета будут направлены Региональной общественной организации «Милосердие» на благотворительность

Фото: предоставлено пресс-службой "Столото"

В этом году состоится третий благотворительный тираж лотереи «Русское лото», трансляция которого пройдет в день Светлой Пасхи — 20 апреля. Как и в предыдущие годы, 10 рублей с каждого проданного билета будут направлены Региональной общественной организации поддержки социальной деятельности Русской православной церкви «Милосердие» на благотворительность.

По итогам двух предыдущих пасхальных тиражей «Русского лото», которые прошли в 2023 и 2024 годах, службе «Милосердие» на благотворительные цели было направлено более 105 млн рублей, на эти средства удалось оказать адресную помощь тысячам нуждающихся и реализовать более 120 благотворительных проектов по всей стране.

«Дела милосердия — это то, что жизненно необходимо для каждого человека. Помогая другому, мы сами становимся лучше, расширяем свое сердце. Отрадно, что в делах милосердия участвует бизнес, а многие люди жертвуют средства на благотворительные инициативы. Третий пасхальный тираж «Русского лото» представляет собой не только возможность собраться с близкими и подарить им положительные эмоции, но и шанс продолжить традицию благотворительности, оказав помощь тем, кто в ней нуждается», — отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Подопечные службы «Милосердие» — дети и взрослые с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, одинокие старики, малообеспеченные семьи, пациенты московских больниц, насельники интернатов, бездомные люди.

«По итогам двух предыдущих пасхальных тиражей «Русского лото», которые состоялись в 2023 и 2024 годах, «Столото» перечислило службе помощи «Милосердие» более 105 млн рублей. Помощь получили около 80 проектов в 2023 году и 47 проектов в 2024-м. Благодаря этой сумме жизнь тысяч людей стала легче и чуточку счастливее. Пасхальный тираж — добрая и важная традиция «Русского лото», присоединиться к которой может любой. Покупая билет, каждый участник вносит свой вклад в помощь и поддержку, которую в итоге снова получат тысячи нуждающихся людей», — сказала заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

Сумма, которая будет собрана на благотворительность в рамках пасхального тиража «Русского лото», станет известна 20 апреля в программе «У нас выигрывают!» на НТВ в 08.20 по местному времени.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под надзором ФНС России. Организатор лотереи «Русское лото» — Министерство спорта Российской Федерации.



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