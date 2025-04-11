Депутат Госдумы от Татарстана предложил организовать обучение участников СВО в строительстве

Фото: Максим Платонов

Депутаты фракции «Единая Россия» обратились к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с инициативой о создании федеральной программы переобучения и повышения квалификации участников СВО. Об этом пишет ТАСС.

Инициаторами обращения выступили зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов и член комитета, депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон.

В своем обращении депутаты подчеркивают острую необходимость в переобучении и трудоустройстве ветеранов СВО, а также отмечают значительный дефицит кадров в строительной отрасли, который, по их данным, составляет около 200 тыс. человек и к 2030 году может вырасти до 400 тыс.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Авторы инициативы уверены, что такая программа не только поможет ветеранам адаптироваться к мирной жизни и найти достойную работу, но и внесет вклад в развитие отечественной экономики, решив проблему кадрового голода в строительной отрасли.

— Полагаем, что, учитывая острый дефицит кадров в одной из системообразующих отраслей отечественной экономики, наши предложения будут дополнительно способствовать выполнению поручений президента РФ, дальнейшему развитию экономического потенциала нашего государства, а также интегрированию наших героев в общественно-политическую и экономическую жизнь страны, — подчеркивают депутаты.

Предложение о создании федеральной программы обучения строительным профессиям для участников СВО находится на рассмотрении в Минстрое.

Напомним, фракция «Справедливая Россия — За правду» инициирует внесение в Госдуму законопроекта, направленного на увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска для ветеранов СВО до 35 календарных дней.

Рената Валеева