Россия сможет присутствовать на траурной церемонии в Хиросиме 6 августа

Фото: Динар Фатыхов

Россия сможет принять участие в траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая состоится 6 августа. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель отдела, отвечающего за международные связи при проведении церемонии в мэрии Хиросимы.

— Это будет не в форме приглашения, а в форме уведомления о проведении церемонии. Можно будет подать заявление, если (российской стороной, — прим. ред.) будет принято решение о желании присутствовать на церемонии. До сих пор мы не посылали приглашение, а в этот раз в виде уведомления пошлем не только России и Беларуси, но и тем странам, кому мы не посылали до сих пор приглашений, — заявил представитель организаторов.

Он пояснил, что такая мера распространяется и на те небольшие страны, у которых были дипломатические отношения с Японией, но которые не представлены дипмиссиями.

— В уведомлении будет написано, ради чего город Хиросима намерен провести эту церемонию, и если страна принимает это, то она соглашается участвовать. Вот так это будет происходить. Мы бы хотели, чтобы все самостоятельно принимали это решение, — добавил представитель мэрии.

Ранее сообщалось, что власти Хиросимы изменят формат приглашения стран на траурную церемонию в 80-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы и разошлют уведомления всем странам, включая Россию и Белоруссию.

С 2022 года Хиросима не направляла приглашения послам России и Белоруссии в связи с военным конфликтом на Украине.

Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки ежегодно проходит 6 августа в Парке мира в Хиросиме. В 1945 году в результате американской атомной бомбардировки погибли 140 тыс. жителей Хиросимы.

Рената Валеева