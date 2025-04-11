В Псковской области снимут фильм о подвиге «татарского» лыжного батальона

Фото: Динар Фатыхов

Казанская телекомпания ведет съемки документального фильма в Псковской области о бойцах 80-го лыжного батальона, сформированного в Казани и почти полностью разгромленного в 1942 году в Великолукском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

— Не раз рассказывал в постах и выпусках видео о том, что в годы Великой Отечественной войны на псковской земле плечом к плечу сражались с фашистами почти все народы Советского Союза. Сегодня встретился с депутатом Государственной думы Айдаром Метшиным. Его дед воевал в составе лыжного батальона и погиб на псковской земле. В память о событии и о подвиге земляков казанская телекомпания снимает в нашем регионе документальный фильм. Мы со своей стороны оказываем необходимую поддержку и содействие, — написал Ведерников.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

80-й лыжный батальон был сформирован в Казани. В его состав вошли более 500 призывников из Татарской АССР, Башкирии, Сибири. В народе батальон часто называли «татарским». Подразделение вело тяжелые бои в Великолукском районе Псковской области, где понесло значительные потери.

Глава региона подчеркнул, что съемка фильма о боях, о подвиге и единении народов — это дань искреннего уважения всем, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны.

Рената Валеева