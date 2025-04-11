Жительница Чистополя потеряла 383 тысячи рублей, поверив в «выгодные инвестиции»

Фото: Динар Фатыхов

35-летняя жительница Чистополя стала жертвой мошенников, поверив в обещания быстрого обогащения через инвестиции. Женщина лишилась 383 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Чистопольскому району.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, рассказав, что в одном из мессенджеров ее добавили в чат, посвященный заработку на инвестициях. Заинтересовавшись предложением, женщина стала получать сообщения от человека, представившегося сотрудником инвестиционной компании. Незнакомец убедил ее в легкости заработка и предложил начать с небольших сумм.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом основы инвестирования ей никто не объяснял, а просто предлагали переводить деньги на номера телефонов физических лиц. В течение двух дней женщина перевела мошенникам 383 тыс. рублей, ожидая получить прибыль. Однако обещанных выплат не последовало, и она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее МВД России предупредило граждан о распространении мошеннических схем в мессенджерах, связанных с продажей брендовой одежды с платформы Poizon. Злоумышленники предлагают приобрести товары по заниженным ценам, требуя перевести предоплату на карту.

Рената Валеева