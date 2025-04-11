Татарстан вошел в тройку лидеров по выдаче сельской ипотеки

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в тройку регионов России с наибольшим числом выданных сельских ипотек. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики. Наряду с Татарстаном, лидерами по объему сельской ипотеки являются Башкортостан и Удмуртия.

С начала действия программы «Сельская ипотека» (с января 2020 года по 1 апреля 2025 года) в Татарстане зарегистрировано 4506 таких сделок. Из них 4048 — договоры купли-продажи, а остальные — договоры долевого участия.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

По данным Росреестра, наибольший спрос на программу сохраняется в Пестречинском, Лаишевском и Высокогорском районах республики.

Напомним, в Татарстане с начала года введено в эксплуатацию 552 тыс. кв. м жилья, что составляет всего 17% от запланированного объема.



Рената Валеева