Спецпосланник президента США направился в Россию на встречу с Путиным

Фото: Максим Платонов

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направляется в Россию на встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая может состояться 11 апреля. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники, пишет ТАСС.

Это будет третья личная встреча Путина и Уиткоффа. Самолет специального посланника вылетел из города Форт-Лодердейл (штат Флорида) и приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Предыдущие переговоры прошли 13 марта в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сообщил, что Путин через Уиткоффа передал американскому лидеру Дональду Трампу информацию и «дополнительные сигналы». Темы разговора представитель Кремля не раскрыл.

12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт проинформировала, что спецпосланник Трампа отправится в Москву, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Уиткофф сообщил, что его первая личная беседа с Путиным состоялась 11 февраля. Тогда он посетил Москву для возвращения на родину американца Марка Фогела, осужденного за контрабанду наркотиков и освобожденного в рамках обмена. По итогам обмена 13 февраля на родину вернулся отбывавший тюремное заключение в США россиянин Александр Винник.

Рената Валеева