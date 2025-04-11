За три месяца на Куйбышевской железной дороге снизилось число травм

Фото: Максим Платонов

За первые три месяца 2025 года на Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) зафиксировано 14 случаев травмирования граждан, в том числе 11 — со смертельным исходом. Это на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Основные причины происшествий — хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте перед идущим поездом и травмирование на пешеходном настиле, — сообщили в пресс-службе КбшЖД.

В целях профилактики травматизма КбшЖД регулярно проводит совместные профилактические рейды с правоохранительными органами, а также разъяснительные беседы в образовательных учреждениях.

— Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности, быть бдительными в зоне движения поездов и не использовать мобильные телефоны на объектах и вблизи железной дороги, — сказано в сообщении.

Ранее Госдума приняла закон, ужесточающий административную ответственность за нарушения на железной дороге. Поправки в КоАП увеличат размер некоторых штрафов до десяти раз, чтобы предотвратить аварии, травматизм и смертность на железнодорожных путях.



Рената Валеева