Трамп заявил, что ему «не нужен» Илон Маск в правительстве

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не требуется участие Илона Маска в курировании деятельности ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Об этом свидетельствует видео из Овального кабинета, опубликованное 11 апреля телеканалом Fox News.

— Мне ни для чего не нужен Илон, он мне просто нравится. Он проделывает фантастическую работу. Мне не нужна его машина. Я на самом деле купил одну. Что я с ней делаю? Я разрешаю людям в офисе покататься на ней, — заявил Трамп.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее издание Politico сообщало, что Трамп якобы заявлял своим сторонникам о сокращении политической роли Маска в ближайшие недели. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме 31 марта, американский лидер не исключил возможности возвращения Маска к своему бизнесу.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Маск еще не завершил свою работу в администрации и продолжит выполнять функции советника.

— Илон пришел, и мы сказали ему, что нам необходимо сократить невероятную, масштабную бюрократию, которая противоречит чаяниям американского народа и обходится слишком дорого. Мы сказали, что это займет шесть месяцев, именно на эти условия подписался Илон, но, безусловно, он продолжит оставаться советником, и, кстати говоря, работа DOGE еще даже не близка к завершению, — подчеркнул Вэнс.

Ранее группа конгрессменов от Демократической партии США обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом отстранить миллиардера и предпринимателя Илона Маска от правительственной работы до 30 мая.

Рената Валеева