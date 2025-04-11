В Казани завтра пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Фото: Максим Платонов

Завтра, 12 апреля, в столице Татарстана пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Жители и гости города смогут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, а также товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных, пишет пресс-служба мэрии города.

Торговля будет вестись с 6.00 до 13.00 на следующих площадках во всех районах города:

Авиастроительный район: ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27,

Ново-Савиновский район: ул. Академика Лаврентьева, 10 и пр. Х. Ямашева, 71а,

Советский район: ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7,

Кировский район: ул. Революционная, 12,

Московский район: ул. Декабристов, 133,

Вахитовский район: пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан,

Приволжский район: пр. Победы, 46в и ул. Ю. Фучика, 64 (корп. 1).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также, для удобства жителей отдаленных районов, ярмарки будут организованы:

В жилом районе Салават Купере: на парковке торгового центра по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9.

Для жителей поселка Северный: на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.

Рената Валеева