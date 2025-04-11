В Госдуме снова подняли вопрос о возвращении пива на стадионы

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Несмотря на недавнее заявление министра спорта Михаила Дегтярева о необходимости возвращения слабоалкогольных напитков на спортивные стадионы, вопрос о снятии запрета пока не включен в повестку профильного комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Олег Матыцин.

— На сегодняшний день в комитете Государственной думы по физической культуре и спорту вопрос возвращения пива на стадионы не входит в повестку, — заявил Матыцин.

Напомним, 10 апреля министр спорта Михаил Дегтярев выразил мнение, что спортивным болельщикам необходимо вернуть возможность употреблять слабоалкогольные напитки на стадионах. По его словам, причиной сохранения запрета является недостаточное межведомственное взаимодействие.

Реальное время / realnoevremya.ru

Запрет на продажу и распитие слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России действует с 2005 года, а реклама пива на стадионах была запрещена еще в 2004 году. Предыдущие попытки отменить запрет, предпринятые Минэкономразвития в 2014 году и Минпромторгом в 2016 году, не увенчались успехом.

Стоит отметить, что во время крупных международных спортивных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делались исключения. В частности, пиво разрешалось продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, а также во время проведения Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира по футболу (2018).

Рената Валеева