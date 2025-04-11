ФСБ рассекретила архивы о зверствах нацистов в Треблинке

Фото: Максим Платонов

В преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля, ФСБ России рассекретила архивные материалы, свидетельствующие о массовых убийствах мирных граждан разных стран в нацистском лагере смерти Треблинка в годы Второй мировой войны. Об этом пишет РИА «Новости».

Рассекреченные документы, собранные советской контрразведкой «Смерш» после освобождения лагеря в августе 1944 года, содержат свидетельства преступлений нацистов и их пособников. В середине августа 1944 года соединения 65-й армии 1-го Белорусского фронта освободили нацистский лагерь смерти на станции Треблинка, в 80 километрах к северо-востоку от Варшавы. Он состоял из рабочего лагеря №1 и лагеря №2, на котором и происходили убийства.

Согласно показаниям преступников, в Треблинке, который функционировал с конца 1941 по конец июля 1944 года, ежедневно расстреливали и удушали газами до 2,5 тысячи человек. Охрану осуществляли эсэсовцы и надзиратели из числа советских граждан, добровольно перешедших на сторону врага и прошедших специальную подготовку в лагере СС Травники.

Первый доклад об ужасах Треблинского лагеря поступил от начальника Отдела контрразведки (ОКР) «Смерш» 65-й армии полковника Николая Трапезникова. Документ содержал показания местных жителей и брошюру, нелегально изданную в Варшаве, автором которой был Янкель Вернис, работавший плотником в лагере и лично наблюдавший за происходящим.

Сотрудники ОКР уже в сентябре 1944 года арестовали первых карателей — вахманов СС, среди которых были Козлов, Шкарупа-Полещук, Сирота, Рекало, Рожанский и Шевченко.



Рената Валеева