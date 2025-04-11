Минниханов подписал закон о введении штрафов за отсутствие регистрации собак

Фото: Михаил Захаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о введении штрафов за отсутствие регистрации собак и нарушение правил содержания животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, владельцы собак, не прошедшие регистрацию своих питомцев, будут получать предупреждение или штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф увеличится до 5 тысяч рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, законом предусмотрено наказание за содержание домашних животных во дворах или в местах общего пользования многоквартирных домов. Штраф за это нарушение также составит от 2 до 4 тысяч рублей.

Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.

Для того чтобы завести нового питомца, первоначально понадобится в среднем 16 тыс. рублей, не считая цены самой собаки и расходов на медуслуги. «Реальное время» на основе данных одного из маркетплейсов посчитало, во сколько обойдется содержание любимца на сегодняшний день.

Рената Валеева