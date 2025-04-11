В Минтруде предложили запретить обязательные субботники для сотрудников

Фото: Динар Фатыхов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к министру труда Антону Котякову с инициативой о запрете обязательных субботников для сотрудников. Об этом пишут «Известия».

В обращении отмечается, что сотрудников частных и государственных организаций часто привлекают к участию в уборке и благоустройстве территории по выходным дням, что противоречит Трудовому кодексу.

При этом отказ от участия в субботниках может повлечь за собой негативные последствия для работника, вплоть до увольнения, несмотря на то, что закон не обязывает сотрудников участвовать в подобных мероприятиях.

По мнению Орлова, причиной злоупотребления является возможность включать условие об участии в субботниках в коллективный договор, тем самым делая его обязательным для работников.

Реальное время / realnoevremya.ru

В связи с этим директор Института исследования проблем современной политики просит Минтруд оценить возможность введения законодательного запрета на проведение работодателями субботников с обязательным участием в них работников организаций и на внесение данного требования в коллективный договор.

Напомним, с 1 апреля по 31 мая в Казани проходит традиционный санитарно-экологический двухмесячник.

Рената Валеева