Сегодня в Татарстане ожидается до +13 градусов
Утром и днем местами возможны небольшой мокрый снег и дождь
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром и днем местами небольшой мокрый снег и дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка 0 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +8 до +13 градусов, в Казани — от +10 до +12 градусов.
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