Сегодня в Татарстане ожидается до +13 градусов

Утром и днем местами возможны небольшой мокрый снег и дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром и днем местами небольшой мокрый снег и дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка 0 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +8 до +13 градусов, в Казани — от +10 до +12 градусов.

Галия Гарифуллина