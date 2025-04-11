В Казани сегодня пройдет бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ
Сегодня, 12 апреля, жители и гости Казани смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ. Мобильный пункт тестирования будет работать с 13.00 до 17.00 возле памятника «Часы» на улице Пушкина, дом 11. Об этом пишет Оперштаб Татарстана.
Данная инициатива реализуется в рамках проекта «Тест на ВИЧ — знаний больше, рисков меньше», получившего поддержку в конкурсе грантов Раиса Республики Татарстан для стимулирования развития гражданского общества.
Организаторы призывают всех желающих воспользоваться возможностью узнать свой ВИЧ-статус анонимно и бесплатно.
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