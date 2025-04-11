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В Казани сегодня пройдет бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

12:05, 11.04.2025
В Казани сегодня пройдет бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ
Фото: Реальное время

Сегодня, 12 апреля, жители и гости Казани смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ. Мобильный пункт тестирования будет работать с 13.00 до 17.00 возле памятника «Часы» на улице Пушкина, дом 11. Об этом пишет Оперштаб Татарстана.

Данная инициатива реализуется в рамках проекта «Тест на ВИЧ — знаний больше, рисков меньше», получившего поддержку в конкурсе грантов Раиса Республики Татарстан для стимулирования развития гражданского общества.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Организаторы призывают всех желающих воспользоваться возможностью узнать свой ВИЧ-статус анонимно и бесплатно.

Рената Валеева

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